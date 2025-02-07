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Травмированный Родри попал в заявку Манчестер Сити на плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Однако в список не вошел дорогостоящий новичок команды

Травмированный Родри попал в заявку Манчестер Сити на плей-офф Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" опубликовал обновленную заявку на стадию плей-офф Лиги чемпионов.

В список игроков "горожан", которые будут готовиться к стыковым матчам против мадридского "Реала", попал обладатель Золотого мяча-2024 Родри, который продолжает восстанавливаться от серьезной травмы крестообразных связок колена. Как ожидается, возвращение 28-летнего испанца на поле состоится не раньше апреля.

Трое зимних новичков, Абдукодир Хусанов, Омар Мармуш и Нико Гонсалес также попали в заявку. Однако в этот список не вошел 19-летний Витор Реис, которого они приобрели в январе за почти 40 миллионов евро.

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Напомним, что матчи между "Манчестер Сити" и "Реалом" в Лиге чемпионов состоятся 11-го и 19-го февраля.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Родри Витор Реис
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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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