Травмированный Родри попал в заявку Манчестер Сити на плей-офф Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" опубликовал обновленную заявку на стадию плей-офф Лиги чемпионов.

В список игроков "горожан", которые будут готовиться к стыковым матчам против мадридского "Реала", попал обладатель Золотого мяча-2024 Родри, который продолжает восстанавливаться от серьезной травмы крестообразных связок колена. Как ожидается, возвращение 28-летнего испанца на поле состоится не раньше апреля.

#ManCity’s UEFA Champions League, List A squad. ⤵️



Ederson, Ortega Moreno, Carson; Akanji, Ake, Dias, Stones, Khusanov, Gvardiol; Nico, Gundogan, Grealish, De Bruyne, Bernardo, Rodri, Kovacic, Nunes, McAtee, Foden, Doku, Savinho; Haaland, Marmoush. — City Xtra (@City_Xtra) February 7, 2025

Трое зимних новичков, Абдукодир Хусанов, Омар Мармуш и Нико Гонсалес также попали в заявку. Однако в этот список не вошел 19-летний Витор Реис, которого они приобрели в январе за почти 40 миллионов евро.

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Напомним, что матчи между "Манчестер Сити" и "Реалом" в Лиге чемпионов состоятся 11-го и 19-го февраля.