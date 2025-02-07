Унаи Эмери объяснил изменения в заявке Астон Виллы на плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил изменения в заявке команды на плей-офф Лиги чемпионов.

"Согласно правилам УЕФА, мы могли зарегистрировать только трех новых футболистов. Мы сделали больше изменений во время зимнего трансферного окна, чем хотели. В заявку не попал Андрес Гарсия и Дониелл Мален, но мы смогли добавить в этот список Маркуса Рашфорда, Марко Асенсио и Акселя Дисаси. Мы изменили пятерых игроков, и смогли зарегистрировать только троих. Это не лучшее решение, но я поговорил с ними, чтобы сообщить им об этом".