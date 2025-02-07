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Выйти в группу все тяжелее. Сколько украинских команд и на каких этапах стартуют в еврокубковом сезоне-2025/2026

Лига Чемпионов
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Пробиться в группы с нашим рейтингом становиться все тяжелее

Выйти в группу все тяжелее. Сколько украинских команд и на каких этапах стартуют в еврокубковом сезоне-2025/2026

shakhtar.com

Новина українською

УАФ обнародовала календарь европейских клубных турниров в 2025 году.

Следующий сезон стартует 17 июня по жеребьевке первых квалификационных раундов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Здесь начнет свое выступление в ЛЕ обладатель Кубка Украины или серебряный призер УПЛ. Первые матчи для нашего представителя в Европе запланированы на 10-е и 17 июля.

В целом Украину в еврокубках будут представлять четыре клуба.

Победитель УПЛ получит путевку во вторую квалификацию Лиги чемпионов. Чтобы пройти в группу ЛЧ чемпиону придется пройти три этапа, в случае неудачи наш чемпион попадет в Лигу Европы.

Один клуб будет представлять Украину в Лиге Европы – в первом раунде квалификации. Такое право получит либо обладатель Кубка, либо серебряный призер УПЛ. В случае неудачи в квалификации ЛЕ он автоматически перейдет в Лигу конференций, но в группу только в том случае, если в ЛЕ преодолеет трех оппонентов.

В базовом реестре Лиги конференций страна будет иметь двух делегатов. Вторая команда УПЛ (или третья в зависимости от ситуации в Кубке Украины) и третья (или четвертая) будут стартовать во втором раунде квалификации. Таким образом, нашим клубам для попадания в основную сетку ЛК нужно будет пройти троих соперников.

В групповых раундах всех трех еврокубков снова будут выступать по 36 клубов.

Квота Украины на евросезон-2025/2026

Лига чемпионов

Чемпион УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 18 июня, матчи – 22/23 и 29/30 июля.

Лига Европы

Обладатель Кубка Украины (вторая команда УПЛ) стартует в первом квалификационном раунде.

Жеребьевка – 17 июня, матчи – 10-го и 17 июля.

Лига конференций

Вторая (третья) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 18 июня, матчи – 24-го и 31 июля.

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Третья (четвертая) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка – 18 июня, матчи – 24-го и 31 июля.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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