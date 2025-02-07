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Выйти в группу все тяжелее. Сколько украинских команд и на каких этапах стартуют в еврокубковом сезоне-2025/2026
Пробиться в группы с нашим рейтингом становиться все тяжелее
shakhtar.com
УАФ обнародовала календарь европейских клубных турниров в 2025 году.
Следующий сезон стартует 17 июня по жеребьевке первых квалификационных раундов в
В целом Украину в еврокубках будут представлять четыре клуба.
Победитель УПЛ получит путевку во вторую квалификацию Лиги чемпионов. Чтобы пройти в группу ЛЧ чемпиону придется пройти три этапа, в случае неудачи наш чемпион попадет в Лигу Европы.
Один клуб будет представлять Украину в Лиге Европы – в первом раунде квалификации. Такое право получит либо обладатель Кубка, либо серебряный призер УПЛ. В случае неудачи в квалификации ЛЕ он автоматически перейдет в Лигу конференций, но в группу только в том случае, если в ЛЕ преодолеет трех оппонентов.
В базовом реестре Лиги конференций страна будет иметь двух делегатов. Вторая команда УПЛ (или третья в зависимости от ситуации в Кубке Украины) и третья (или четвертая) будут стартовать во втором раунде квалификации. Таким образом, нашим клубам для попадания в основную сетку ЛК нужно будет пройти троих соперников.
В групповых раундах всех трех еврокубков снова будут выступать по 36 клубов.
Квота Украины на евросезон-2025/2026
Лига чемпионов
Чемпион УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.
Жеребьевка – 18 июня, матчи – 22/23 и 29/30 июля.
Лига Европы
Обладатель Кубка Украины (вторая команда УПЛ) стартует в первом квалификационном раунде.
Жеребьевка – 17 июня, матчи – 10-го и 17 июля.
Лига конференций
Вторая (третья) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.
Жеребьевка – 18 июня, матчи – 24-го и 31 июля.
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Третья (четвертая) команда УПЛ стартует во втором квалификационном раунде.
Жеребьевка – 18 июня, матчи – 24-го и 31 июля.
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