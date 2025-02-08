УЕФА обнародовал, чей гол стал лучшим в ЛЧ, по мнению фанатов

Недавно УЕФА на своем сайте опубликовал голосование "Чей гол лучше на общем этапе ЛЧ?". После нескольких дней было определено, что наибольшее количество голосов фанаты отдали вингеру мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору, а именно за гол, который он забил в ворота "Зальцбурга".

На втором месте оказался лидер "Манчестер Сити" Эрлинг Холланд и его гол в игре со "Спартой". "Бронзу" же получил защитник лиссабонского "Спортинга" Зено Дебаст за свой гол в матче с "Лиллем".