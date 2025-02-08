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УЕФА обнародовал, чей гол стал лучшим в ЛЧ, по мнению фанатов

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Больше голосов отдали вингеру Реала

УЕФА обнародовал, чей гол стал лучшим в ЛЧ, по мнению фанатов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно УЕФА на своем сайте опубликовал голосование "Чей гол лучше на общем этапе ЛЧ?". После нескольких дней было определено, что наибольшее количество голосов фанаты отдали вингеру мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору, а именно за гол, который он забил в ворота "Зальцбурга".

На втором месте оказался лидер "Манчестер Сити" Эрлинг Холланд и его гол в игре со "Спартой". "Бронзу" же получил защитник лиссабонского "Спортинга" Зено Дебаст за свой гол в матче с "Лиллем".

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Лига чемпионов Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Зено Дебаст
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Источник:
uefa
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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