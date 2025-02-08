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Манчестер Сити – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий первого поединка 1/16 финала главного клубного европейского турнира между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом".

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Команды встречаются, находясь далеко не в самом лучшем состоянии. Коллектив Гвардиолы, как и банда Анчелотти, избит травмами, да и к тому же пребывает в кризисе. Тем не менее, это Лига чемпионов! Гимн турнира исцеляет, заряжает и настраивает на борьбу, тем более, если речь идет о лучших, хоть и потрепанных. Возможен ли сенсационный счет? Или же команды разойдутся нерезультативной ничьей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 11 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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