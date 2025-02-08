Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий первого поединка 1/16 финала главного клубного европейского турнира между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом".
Команды встречаются, находясь далеко не в самом лучшем состоянии. Коллектив Гвардиолы, как и банда Анчелотти, избит травмами, да и к тому же пребывает в кризисе. Тем не менее, это Лига чемпионов! Гимн турнира исцеляет, заряжает и настраивает на борьбу, тем более, если речь идет о лучших, хоть и потрепанных. Возможен ли сенсационный счет? Или же команды разойдутся нерезультативной ничьей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 11 февраля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
Популярное сейчас
- Черноморец продолжает просмотры пятерых потенциальных новичков. В том числе и скандального игрока Шахтера
- Украинский игрок Серии А высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве
- Опытные футболисты, которые усилили бы клубы УПЛ. Украинцы, которым пора домой
- Анчелотти высказался о трансферах соперника Реала в Лиге Чемпионов
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода