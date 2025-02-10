Сити – Реал, мерсисайдское дерби, Бавария в гостях у чемпиона. Расписание футбола на 10 – 16 февраля

Среди недели нас ждет плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а на выходных – традиционная рутина чемпионатов. К примеру, в Леверкузен приедет "Бавария". А еще сложная неделя ждет миланский "Интер". Встреча многострадальных "Тоттенхэма" и "МЮ? Уже запланирована. "Реал" приезжает в Манчестер в рамках ЛЧ? Тоже в графике.

Понедельник, 10 февраля

Команда Симоне Индзаги разгромно проиграла "фиалкам" на прошлой неделе, и вот, спустя несколько дней "Интер" и "Фиорентина" встретятся снова.

21:45. "Донкастер Роверс" – "Кристал Пэлас". Кубок Англии. Setanta Sports App

21:45. "Интер" – "Фиорентина". Серия А. Megogo

22:00. "Мальорка" – "Осасуна". Примера. Megogo

Вторник, 11 февраля

Стартует плей-офф главного клубного европейского турнира. Центральный матч вечера – приезд мадридского "Реала" на "Этихад" к кризисному "Манчестер Сити".

19:45. "Брест" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo

22:00. "Ювентус" – "ПСВ". ЛЧ. Megogo

22:00. "Манчестер Сити" – "Реал". ЛЧ. Megogo

22:00. "Спортинг" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo

22:00. "Эксетер Сити" – "Ноттингем Форест". Кубок Англии. Setanta Sports App

Среда, 12 февраля

Мерсисайдское дерби в АПЛ, приезд "Бенфики" Трубина к "монегаскам", а также еще три матча ЛЧ, а именно с участием "Аталанты", "Баварии" и "Милана" – таким будет футбольный вечер среды.

19:45. "Брюгге" – "Аталанта". ЛЧ. Megogo

21:30. "Эвертон" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Монако" – "Бенфика". ЛЧ. Megogo

22:00. "Селтик" – "Бавария". ЛЧ. Megogo

22:00. "Фейеноорд" – "Милан". ЛЧ. Megogo

Четверг, 13 февраля

Также стартует плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Самый интересный поединок дня, наверное, это встреча "Порту" и "Ромы". Ждем голов украинского форварда Артема Довбика.

19:45. "Мидтьюлланд" – "Реал Сосьедад". ЛЕ. Megogo

19:45. "Фенербахче" – "Андерлехт". ЛЕ. Megogo

19:45. "Ференцварош" – "Виктория Пльзень". ЛЕ. Megogo

19:45. "Сент-Жиллуаз" – "Аякс". ЛЕ. Megogo

22:00. "АЗ Алкмар" – "Галатасарай". ЛЕ. Megogo

22:00. "Порту" – "Рома". ЛЕ. Megogo

22:00. "Твенте" – "Буде/Глимт". ЛЕ. Megogo

22:00. "ПАОК" – "Стяуа". ЛЕ. Megogo

22:00. "Гент" – "Реал Бетис". ЛК. Megogo

22:00. "Омония" – "Пафос". ЛК. Megogo

Пятница, 14 февраля

Последний будний день традиционно предлагает по одному матчу от каждого из ТОП-5 европейских чемпионатов. Например, "Брайтон" и "Челси" только-только встречались в Кубке Англии, как снова сыграют, но уже в АПЛ.

21:30. "Аугсбург" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Брест" – "Осер". Лига 1. Megogo

21:45. "Болонья" – "Торино". Серия А. Megogo

22:00. "Брайтон" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Жирона" – "Хетафе". Примера. Megogo

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Суббота, 15 февраля

Полноценная программа выходного дня. Хотя нет, полноценной она будет, когда возобновится УПЛ, а это произойдет уже совсем скоро. Сейчас же сможете глянуть матч "Сити" против "Ньюкасла". А затем переключитесь на Бундеслигу, там ожидается очень крутая вывеска, "Байер" – "Бавария".

14:30. "Лестер" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Леганес" – "Алавес". Примера. Megogo

16:00. "Аталанта" – "Кальяри". Серия А. Megogo

16:30. "Унион Берлин" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Санкт-Паули" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Штутгарт" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Бохум" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Астон Вилла" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Фулхэм" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Манчестер Сити" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Саутгемптон" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Вест Хэм" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Осасуна" – "Реал". Примера. Megogo

18:00. "Марсель" – "Сент-Этьен". Лига 1. Megogo

19:00. "Лацио" – "Наполи". Серия А. Megogo

19:30. "Атлетико" – "Сельта". Примера. Megogo

19:30. "Байер" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Кристал Пэлас" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

20:00. "Монако" – "Нант". Лига 1. Megogo

20:00. "Санта Клара" – "Бенфика". Примейра. Megogo

21:45. "Милан" – "Верона". Серия А. Megogo

22:00. "Вильярреал" – "Валенсия". Примера. Megogo

22:05. "Тулуза" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 16 февраля

Два главных поединка дня: "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" – "Интер". Перед ними есть возможность проверить, продолжит ли успешный ход к чемпионству "Ливерпуль" Арне Слота. К слову, вечером же еще играет свой матч "Рома" Артема Довбика – такое мы не пропускаем.