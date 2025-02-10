  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо U-19 - Аталанта U-19: Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо U-19 - Аталанта U-19: Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА

Лига Чемпионов

Динамо U-19 - Аталанта U-19: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Юношеская Лига УЕФА на UA-Футбол

Динамо U-19 - Аталанта U-19: Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА

Фото: ФК Динамо

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра "Динамо" U-19 сыграет матч 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка в Турции будут принимать "Аталанту" U-19.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени во вторник, 11 февраля. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Dynamo Kyiv TV, а также на Youtube-канале "Динамо".

По теме
yellow-arrow
Сити – Реал, мерсисайдское дерби, Бавария в гостях у чемпиона. Расписание футбола на 10 – 16 февраля
yellow-arrow
Манчестер Сити – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
УЕФА обнародовал, чей гол стал лучшим в ЛЧ, по мнению фанатов
Динамо U19 (Киев) Юношеская Лига Чемпионов Где смотреть футбол Аталанта U-19 (Бергамо)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости