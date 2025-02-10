Динамо U-19 - Аталанта U-19: Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА

Уже завтра "Динамо" U-19 сыграет матч 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка в Турции будут принимать "Аталанту" U-19.

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Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени во вторник, 11 февраля. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Dynamo Kyiv TV, а также на Youtube-канале "Динамо".