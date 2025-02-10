Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо U-19 - Аталанта U-19: Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА
Динамо U-19 - Аталанта U-19: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Юношеская Лига УЕФА на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо
Уже завтра "Динамо" U-19 сыграет матч 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка в Турции будут принимать "Аталанту" U-19.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени во вторник, 11 февраля. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Dynamo Kyiv TV, а также на Youtube-канале "Динамо".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Плимут с Таловеровым победил Ливерпуль, Шахтер выиграл спарринг, Рома и Барса взяли по три очка. Главные новости за 9 февраля
- Экс-хавбек Вереса присоединился к одному из претендентов на выход в УПЛ
- Журналист – о Захоре в Шахтере: Приглашение игрока очень низкого уровня по блату. Он не нужен Динамо...
- УЕФА хочет отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги Чемпионов, - The Guardian
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000