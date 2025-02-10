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Бакари Санья - о матче Реала - Сити: Я думаю, что шансы 50 на 50

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Высказался о матчах

Бакари Санья - о матче Реала - Сити: Я думаю, что шансы 50 на 50

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и сборной Франции Бакари Санья высказался о матче "Манчестер Сити" против "Реал Мадрида".

Добавим, что матч состоится завтра, 11 февраля, в 22:00.

""Реал" станет фаворитом на победу. Конечно, это будет очень, очень непростая игра для "Сити" из-за настроений и атмосферы вокруг клуба. Я думаю, что шансы 50 на 50. "Сити" способен продемонстрировать фантастическую игру против "Реала", и мы уже видели, как они это делали раньше. За два матча может произойти что угодно", — сказал Санья.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
greatoffshoresportsbooks
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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