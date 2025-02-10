Бакари Санья - о матче Реала - Сити: Я думаю, что шансы 50 на 50

Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и сборной Франции Бакари Санья высказался о матче "Манчестер Сити" против "Реал Мадрида".

Добавим, что матч состоится завтра, 11 февраля, в 22:00.

""Реал" станет фаворитом на победу. Конечно, это будет очень, очень непростая игра для "Сити" из-за настроений и атмосферы вокруг клуба. Я думаю, что шансы 50 на 50. "Сити" способен продемонстрировать фантастическую игру против "Реала", и мы уже видели, как они это делали раньше. За два матча может произойти что угодно", — сказал Санья.