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Спортинг - Боруссия Д. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Спортинг - Боруссия Д: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Спортинг" сыграет на своем поле с "Боруссией" Дортмунд в рамках первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на "Эштадиу Жозе Алваладе".
"Львы" финишировали на 23-м месте в общем этапе турнира, набрав 11 зачетных пунктов. "Шмели" с 15 очками заняли 10-ю строчку.
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Первый поединок состоится во вторник, 11 февраля и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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