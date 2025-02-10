Спортинг - Боруссия Д. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Спортинг" сыграет на своем поле с "Боруссией" Дортмунд в рамках первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на "Эштадиу Жозе Алваладе".

"Львы" финишировали на 23-м месте в общем этапе турнира, набрав 11 зачетных пунктов. "Шмели" с 15 очками заняли 10-ю строчку.

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Первый поединок состоится во вторник, 11 февраля и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.

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