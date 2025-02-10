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УЕФА официально презентовала новый мяч Лиги чемпионов
Он будет использован в финале самого престижного еврокубкового турнира
Фото - Сайт УЄФА - UEFA.com
В понедельник 10-го февраля УЕФА официально представила новый мяч Лиги чемпионов сезона 2024/25 Adidas Pro Ball Munich, которым все команды будут играть в плей-офф Лиги чемпионов, включая финал турнира.
Made for Munich, made for the #UCLfinal ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 10, 2025
Introducing the UEFA Champions League Final Pro Match Ball... ????✨@adidasfootball | #TheStarOfTheGame pic.twitter.com/YwEHVioILO
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"Мюнхен стал источником вдохновения для дизайна мяча, который имеет привычное изображение звезд и панелей, которые включают в себя графические элементы, посвященные месту проведения финала. Медно-зеленые цвета напоминают крыши зданий этого города, а внутри них изображены наиболее узнаваемые и достопримечательности региона Баварии: Альпы, Пфальцский лев, эдельвейс, вальдлергауз, Английский сад и зерна хмеля", — говорится в заявлении от УЕФА.
Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона в этом году состоится 31-го мая на "Альянц Арене".
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