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УЕФА официально презентовала новый мяч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Он будет использован в финале самого престижного еврокубкового турнира

УЕФА официально презентовала новый мяч Лиги чемпионов

Фото - Сайт УЄФА - UEFA.com

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В понедельник 10-го февраля УЕФА официально представила новый мяч Лиги чемпионов сезона 2024/25 Adidas Pro Ball Munich, которым все команды будут играть в плей-офф Лиги чемпионов, включая финал турнира.

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"Мюнхен стал источником вдохновения для дизайна мяча, который имеет привычное изображение звезд и панелей, которые включают в себя графические элементы, посвященные месту проведения финала. Медно-зеленые цвета напоминают крыши зданий этого города, а внутри них изображены наиболее узнаваемые и достопримечательности региона Баварии: Альпы, Пфальцский лев, эдельвейс, вальдлергауз, Английский сад и зерна хмеля", — говорится в заявлении от УЕФА.

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Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона в этом году состоится 31-го мая на "Альянц Арене".

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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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