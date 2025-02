УЕФА официально презентовала новый мяч Лиги чемпионов

В понедельник 10-го февраля УЕФА официально представила новый мяч Лиги чемпионов сезона 2024/25 Adidas Pro Ball Munich, которым все команды будут играть в плей-офф Лиги чемпионов, включая финал турнира.

Made for Munich, made for the #UCLfinal ????



Introducing the UEFA Champions League Final Pro Match Ball... ????✨@adidasfootball | #TheStarOfTheGame pic.twitter.com/YwEHVioILO