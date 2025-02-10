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Манчестер Сити - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Ждем зрелище

Манчестер Сити - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 1/16 финала Лиги чемпионов состоится противостояние "Манчестер Сити" против "Реала". Яркие очные встречи этих команд в прошлом сезоне до сих пор в памяти. Надеемся увидеть классное футбольное зрелище и на этот раз.

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Первый поединок пройдет во вторник, 11-го февраля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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