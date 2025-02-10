Манчестер Сити - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В 1/16 финала Лиги чемпионов состоится противостояние "Манчестер Сити" против "Реала". Яркие очные встречи этих команд в прошлом сезоне до сих пор в памяти. Надеемся увидеть классное футбольное зрелище и на этот раз.

Первый поединок пройдет во вторник, 11-го февраля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Реал Смотреть трансляцию

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