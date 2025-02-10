С бенефисом Лунина. Уже лигочемпионовская классика. Пять памятных битв между Ман Сити и Реалом

История насчитывает 12 поединков — 4 победы одной команды, 4 — другой и столько же ничьих. Не сложно догадаться, что уже в следующем матче чаши весов обязательно склонятся в одну из сторон. А пока же вспоминаем, что же там было.

Еще до жеребьевки стыков ЛЧ была понятна большая вероятность встречи “Манчестер Сити” и “Реала”. Все могла испортить мюнхенская “Бавария”, но нет — звезды подсказали Тьяго Алькантаре правильный шарик.

После Карло Анчелотти подчеркнул, что соперничество “имеет вид дерби”. И с этим трудно не согласиться — только за последние пять лет команды виделись 8 раз. Вдохновленные этим фактом, мы решили вспомнить самые интересные эпизоды - а поверьте, их произошло немало.

18-го сентября 2012-го, групповой этап ЛЧ, “Реал” — “Манчестер Сити” — 3:2. Ремонтада и знаменитое скольжение Жозе Моуринью

Победа в АПЛ 2011/12 приобщила “Манчестер Сити” к когорте лучших. В самом престижном клубном турнире “горожане” выступали еще в 1968-м, причем вылетели в стартовом раунде — постарался “Фенербахче” (1:2).

И вот это длительное отсутствие наглядно продемонстрировало важность регулярного участия в еврокубках. Имея в распоряжении топовый состав, Роберто Манчини не нашел весомых аргументов против “Боруссии” Дортмунд, “Реала” и даже “Аякса”, вследствие чего ограничился 3 баллами и четвертой строчкой.

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Весь первый тайм англичане трещали по швам и по хорошему еще до перерыва должны были достать из сетки два-три мяча. Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин, Карим Бензема, Анхель Ди Мария, Марсело и Сами Хедира навалились на штрафную площадку и раз за разом мучили Джо Харта.

Увлекшись атакой, “Реал” не заметил, как резко оказался в позиции отстающих — Яя Туре прорвался сквозь дезориентированную оборону, пасом подключил Эдина Джеко, и босниец имел целую вечность, чтобы сблизиться с Икером Касильясом. Если честно, культовый вратарь был в сантиметрах от того, чтобы сразу пропустить второй раз (к счастью для испанцев, Марсело помешал Туре пробить лучше).

Кроме хороших скиллов в защите бразилец поразил эффективными рывками впереди — собственно, именно он попал обводящим ударом почти в "девятку" и сравнял счет.

На 85 минуте Александар Коларов выполнил навес, Хаби Алонсо попытался помешать траектории, но по сути только закрыл угол обзора Касильясу. Обычная подача трансформировалась в 2:1 в пользу гостей, однако, что показательно, нисколько не смутила “галактикос”.

Концовку вытащил Карим Бензема — на 87-й с разворота бильярдно попал в угол; он же так запрессинговал Харта, что тот в следующем моменте растерялся перед Роналду — круглый прошмыгнул под опорной рукой кипера и установил на табло 3:2. Это сегодня мы привыкли к понятию ремонтады мадридцев в ЛЧ, а в тот сентябрьский вечер все ошалели от увиденного — Жозе Моуринью хоть и не порадовал игровой карьерой, но воплотил эталонное празднование в стиле Дидье Дрогба, “проехав” на коленях. Так радовался, что испортил дорогой костюм.

26-го апреля 2022-го, полуфинал ЛЧ, “Манчестер Сити” — “Реал” - 4:3. Безумие на “Этихаде”

Здесь “Ман Сити” подошел к делу очень по-хозяйски — и сам показал, на что способен, и любезно дал развернуться “Реалу”.

В первые десять минут “горожане” рвали и метали: Кевин Де Брюйне является известным экспертом по Тибо Куртуа, но как-то мадридцы вместе недооценили тот факт, что полузащитник может нанести качественный удар головой. Он же ассистировал Габриэлю Жезусу — бразилец почувствовал на себе прессинг Давида Алабы, но классно отклеился и с нескольких метров “расстрелял” голкипера.

Считаем уместным немного поругать Гвардиолу — где-то каталонец не притормозил, чтобы его команда перевела дух и верно оценила картину. “Бланкос” согласились с раскладом и крепко вцепились за контратаки и стандартные положения; одно из таких и стало зацепкой для будущей вендетты.

Да, у вас есть Кевин и Габи, зато мы ответим Каримом Бензема. Фил Фоден принял на голову и подловил Куртуа? Ничего, Винисиус Жуниор со скоростью электрички уберет Фернандиньо, пронесется по флангу и справится с Эдерсоном буквально за две минуты. Бернарду Силва отгрузил четвертый и будто похоронил надежды? А давайте поблагодарим Эмерика Ляпорта, решившего поиграть в волейбол и таким образом давшего Бензема шанс на пенальти.

Словом, “Реал” совсем не потерял равновесие, выглядел собранно и с лицом “мы все равно выпутаемся”. Кто же знал, что вскоре так и произойдет.

4-го мая 2022-го, полуфинал ЛЧ, “Реал” — “Манчестер Сити” — 3:1. Джокер, брошенный Анчелотти

Почти весь плейоф ЛЧ 2021/22 “Реал” висел на волоске — хеттрик Бензема спас в борьбе с “Пари Сен-Жермен” (3:2), в дополнительное время прогнулся и “Челси” (5:4). Но вот то, что творилось в Испании против “Манчестер Сити” — апофеоз и симбиоз крутости и удачливости “бланкос” (ну, извините, без фарта не обошлось). А как это еще назвать? Именно здесь зародился знаменитый мем о брови Карло Анчелотти — некий “ферги-тайм”, только в исполнении итальянского специалиста.

Казалось бы, Гвардиола приехал, пусть и с минимальным, но гандикапом. К тому же полтора тайма тренер чувствовал себя достаточно хорошо — на 73 минуте оборона “Реала” откровенно проспала подключение Рияда Мареза, который откликнулся на бесхитростный пас Бернарду Силвы и ударил в ближний для Куртуа угол. Что может пойти не так?

Некоторые из сторонников “бланкос” потихоньку собирались на выход (да и по состоянию на 86 минуту “Сити” едва не удвоил преимущество — Грилиш прорвался сквозь редуты, положил на лопатки Тибо, и только жертвенное вмешательство Ферлана Менди помогло избежать краха).

Ситуация патовая? Не для Родриго. На 68 минуте Анчелотти отправил на отдых Тони Крооса, привлек бразильского вингера, и парень изменил ход событий — на 90-й отреагировал на скидку Бензема, а через минуту повторил процедуру, но уже с поддержкой Марко Асенсио.

В экстра-тайме “Ман Сити” не стушевался, как это когда-то сделал мадридский “Атлетико”, однако прибегнул к необязательным грубостям и на 90+5 “привез” пенальти. В моменте читалось, что Рубен Диаш намеренно “срубил” Бензема в штрафной зоне, поэтому Даниэле Орсато справедливо указал на одиннадцатиметровую отметку. Такой мастер, как Карим, не промахнулся.

“Меренгес” в очередной раз квалифицировались в решающую стадию, где разобрались с “Ливерпулем” — чашку принесла точность Винисиуса Жуниора.

17-го мая 2023-го, полуфинал ЛЧ, “Манчестер Сити” — “Реал” — 4:0. Сладкая месть Пепа

Стоило судьбе свести “Манчестер Сити” и “Реал”, как вспомнились флешбеки прошлого сезона. История, в которой “сливочные” снова ставят в угол Гвардиолу, в частности, благодаря магии последних минут, поддерживалась вплотную ко второму акту полуфинального спектакля — ранее, на “Сантьяго Бернабеу” Винисиус Жуниор и Кевин де Брюйне обменялись точными выстрелами и оставили почву для широкого дискурса.

Тем не менее, дома “голубая луна” сняла все вопросы. Как испанцы не пытались затормозить соперника (дебют поединка примечателен наличием немалого количества силовых дуэлей), хозяева неумолимо шли вперед. Было очевидно, что Пеп и его банда максимально настроены исключить любые спекуляции, и если бы не Тибо Куртуа, подозреваем, что “Реал” получил бы на орехи еще больше.

Опасность, созданная Эрлингом Холандом, послужила звоночком, а затем свое слово сказал Бернарду Силва — отгрузил дубль и с хорошим настроением отправился на перерыв.

И если еще при общем счете 1:3 теплилась надежда, что “Реал” выпутается (как ни крути, должный опыт присутствует), то все надежды умножили на ноль Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес. Отметим, что Пеп угадал с аргентинцем, как и Филом Фоденом — оба появились со скамейки запасных и смастерили четвертое взятие ворот.

Блестящий перформанс каталонского менеджера и сладкая месть — на стадионе витало ощущение полной уверенности, что “МС” вскоре оформит трофей Лиги чемпионов. В конце концов, так и произошло — 10 июня Родри забил “Интернационале” и воплотил мечту голубой части Манчестера.

17 апреля 2024-го, четвертьфинал ЛЧ, "Манчестер Сити" - "Реал" - 1:1 (серия пенальти - 3:4). Бенефис Лунина

Вот давайте честно — вы тоже в глубине души обрадовались, когда в прошлом году Тибо Куртуа дважды серьезно травмировался. Да, это непрофессионально, но... Но на последнем рубеже “сливочных” пацан из Харьковской области.

Причем заслуженно — Андрей по делу выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги, вообще-то очень квалифицированного знатока своего дела. Сначала украинец ротировался, затем вцепился за шанс с “Брагой”, против которой отбил одиннадцатиметровый, а окончательно снял вопрос о втором номере в выездной борьбе с “Лейпцигом”. 9 сейвов, уверенная игра на выходах — было видно, что наш соотечественник набрал солидную форму.

Единственное, что тревожило — это отсутствие опыта и стабильной практики на столь высоком уровне. Когда 9 апреля “Манчестер Сити” наведался на “Сантьяго Бернабеу”, то, к сожалению, частично подтвердил этот тезис — иначе бы Бернарду Силва так легко не обманул “стенку”, выставленную Луниным, и не попал в пустой угол уже на 2 минуте.

К счастью, параллельно не радовал Штефан Ортега, и итоговые 3:3 несколько сгладили углы. В то же время пресса и статистические порталы, синхронно выставившие ожидаемо низкие оценки, продолжили пугать — “голубая луна” и так воспринималась фаворитом, а Андрея ждали трибуны "Этихад Стэдиум".

И вот здесь критики с треском обломались — такое впечатление, что накануне парень прошел сильную психологическую накачку, ведь с прибытием в Англию хладнокровно выдержал натиск и не совершил ни одной вопиющей ошибки. Даже взятие ворот, проведенное Кевином Де Брюйне на 75 минуте, нельзя записать в минус Андрею — все же бельгийцу поспособствовал Антонио Рюдигер, и угол остался предательски незащищенным.

Серия пенальти? Выделим несколько эпизодов — во-первых, камеры поймали момент, как Аррисабалага, ранее противостоявший “Сити” в АПЛ, консультировал Лунина (кстати, яркий пример здорового микроклимата в коллективе), во-вторых, Андрей не дрогнул после того, как свою попытку упустил Лука Модрич. Наоборот — украинец кардинально перевернул ситуацию: взял удар вышеупомянутого Силвы и таким образом красиво ответил за провал более чем недельной давности, а затем среагировал по Ковачичу.

Мастерски выполненная работа привлекла огромное внимание и послужила одним из подводных камней в будущих претензиях Лунина за различные индивидуальные награды.