Вингер Манчестер Сити - о матче ЛЧ против Реала: Мы спокойны, ведь не имели выбора с кем играть

Правый вингер "Манчестер Сити" Савиньо высказался о матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Это матчи великих игроков и великих тренеров. Приятно быть частью этого и надеюсь, что мы сможем выиграть оба поединка.

Мы сохраняем спокойствие, ведь не имели выбора с кем играть. Теперь мы просто ждем, когда нужно будет выходить на поле. Страх? Ни в коем случае. Это будет интересный матч как для футболистов, так и для болельщиков", - сказал игрок.