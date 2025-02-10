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Вингер Манчестер Сити - о матче ЛЧ против Реала: Мы спокойны, ведь не имели выбора с кем играть

Лига Чемпионов
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Савиньо прокомментировал предстоящую игру Лиги чемпионов

Вингер Манчестер Сити - о матче ЛЧ против Реала: Мы спокойны, ведь не имели выбора с кем играть

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Манчестер Сити" Савиньо высказался о матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"Это матчи великих игроков и великих тренеров. Приятно быть частью этого и надеюсь, что мы сможем выиграть оба поединка.

Мы сохраняем спокойствие, ведь не имели выбора с кем играть. Теперь мы просто ждем, когда нужно будет выходить на поле. Страх? Ни в коем случае. Это будет интересный матч как для футболистов, так и для болельщиков", - сказал игрок.

Добавим, что матч "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид" стартует 11 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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