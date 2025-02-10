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Брендан Роджерс не сомневается в том, что Селтик может доставить проблемы Баварии
Команды вскоре встретятся между собой в стыковых матчах Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс поделился своими мыслями перед матчем против мюнхенской "Баварии".
"Я не сомневаюсь в том, что мы можем доставить проблемы "Баварии". Мы умеем забивать, мы показали это во время этапа лиги. Очевидно, что они очень опасная команда, но это плей-офф Лиги чемпионов, где каждый клуб имеет неплохие шансы на победу, я встречался с такими командами, поэтому знаю о чем говорю".
"Винсенту Компани хорошо известно, как играют британские команды. Это будет фантастическая игра, я жду ее с нетерпением. Моя работа заключается в том, чтобы подготовить игроков как можно лучше и одержать победу", — добавил Роджерс.
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Напомним, что первый матч между "Селтиком" и "Баварией" состоится в Шотландии в среду, 12-го февраля в 22:00.
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