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Вице-капитан Манчестер Сити - об игре с Реалом: Мы должны верить в наши силы
Один из лидеров команды поделился мыслями относительно следующего матча в Лиге чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш дал комментарий перед игрой с мадридским "Реалом".
"С тех пор, как я присоединился к этому клубу, это, пожалуй, самый сложный сезон, но я верю в то, что даже при самом сложном сценарии мы сможем пройти как можно дальше. Естественно, пройти в следующую стадию соревнований будет трудно, но мы должны верить в наши силы".
"В прошлом году поражение от "Реала" стало для нас настоящим разочарованием, потому что мы доминировали в матче, но мы не смогли забить гол, который должен был бы изменить ситуацию. Мы прекрасно знаем, против кого мы будем играть. Нам нужно сыграть лучше, чем когда-либо", — добавил Диаш.
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Напомним, что первая встреча между "Манчестер Сити" и "Реалом" на этапе стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 11-го февраля. Начало игры в 22:00.
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