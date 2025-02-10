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Тренер Ювентуса - об игре ЛЧ против ПСВ: Мы знаем, что нужно делать для победы

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Специалист ответил на вопросы о журналистах

Тренер Ювентуса - об игре ЛЧ против ПСВ: Мы знаем, что нужно делать для победы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" Тьяго Мотта выступил на пресс-конференции в преддверии матча ЛЧ, где команда сыграет против "ПСВ".

"Преданность ребят максимальная, мы проведем первый матч дома, и нам придется играть в свою игру с интенсивностью и динамикой.

Сейчас я вижу свою команду очень сконцентрированной, мы знаем, что нужно делать для победы. Завтра мы должны сыграть очень хорошо, чтобы пройти квалификацию", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Ювентус" - "ПСВ" состоится 11 февраля. Старт - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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