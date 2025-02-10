Фейеноорд перед матчем ЛЧ разорвал контракт со своим главным тренером

"Фейеноорд" и главный тренер команды Бриан Приске приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию.

Причиной такого шага стали неоднозначные результаты команды.

"Это разочарование для всех сторон, что нам пришлось принять такое решение", - сказал генеральный и технический директор "Фейеноорда" Деннис то Клозе.

Feyenoord and Brian Priske part ways with immediate effect.



We thank Brian for his time at the club and wish him all the best. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 10, 2025

Добавим, что Брайан возглавил "Фейеноорд" летом 2024 года. Под его руководством команда сыграла 33 матча – 18 побед и 8 поражений.