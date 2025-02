Фейеноорд перед матчем ЛЧ разорвал контракт со своим главным тренером

"Фейеноорд" и главный тренер команды Бриан Приске приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию.

Причиной такого шага стали неоднозначные результаты команды.

Feyenoord and Brian Priske part ways with immediate effect.



We thank Brian for his time at the club and wish him all the best.