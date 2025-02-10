Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фейеноорд перед матчем ЛЧ разорвал контракт со своим главным тренером
Клуб расстался с Брианом Приске
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фейеноорд" и главный тренер команды Бриан Приске приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию.
Причиной такого шага стали неоднозначные результаты команды.
"Это разочарование для всех сторон, что нам пришлось принять такое решение", - сказал генеральный и технический директор "Фейеноорда" Деннис то Клозе.
Feyenoord and Brian Priske part ways with immediate effect.— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 10, 2025
We thank Brian for his time at the club and wish him all the best.
Добавим, что Брайан возглавил "Фейеноорд" летом 2024 года. Под его руководством команда сыграла 33 матча – 18 побед и 8 поражений.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ
- Брат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали
- Таловеров поделился эмоциями после победы над Ливерпулем: Чувствую себя как выжатый лимон
- УЕФА хочет отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги Чемпионов, - The Guardian
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены