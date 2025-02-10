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Фейеноорд перед матчем ЛЧ разорвал контракт со своим главным тренером

Лига Чемпионов
Обновлено

Клуб расстался с Брианом Приске

Фейеноорд перед матчем ЛЧ разорвал контракт со своим главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фейеноорд" и главный тренер команды Бриан Приске приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию.

Причиной такого шага стали неоднозначные результаты команды.

"Это разочарование для всех сторон, что нам пришлось принять такое решение", - сказал генеральный и технический директор "Фейеноорда" Деннис то Клозе.

Добавим, что Брайан возглавил "Фейеноорд" летом 2024 года. Под его руководством команда сыграла 33 матча – 18 побед и 8 поражений.

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Источник:
Feyenoord
Опубликовал: Екатерина Власова
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