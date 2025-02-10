Брест - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Так сложилось, что две французские команды сыграют друг против друга уже в стыковых матчах Лиги чемпионов. Все благодаря обновленному формату самого престижного еврокубкового турнира. Первая встреча между "Брестом" и "Пари Сен-Жермен" на этой стадии состоится в этот вторник, а ответный матч будет сыгран через неделю. Парижане, находящиеся в безумной форме на протяжении двух последних месяцев, станут очень серьезным препятствием для "пиратов". Будет ли это противостояние очень легкой прогулкой для команды Луиса Энрике?

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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени во вторник, 11-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Брест" - "ПСЖ" Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.