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Брест - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Брест - ПСЖ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Брест - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mustafa Yalcin/Anadolu

Новина українською

Так сложилось, что две французские команды сыграют друг против друга уже в стыковых матчах Лиги чемпионов. Все благодаря обновленному формату самого престижного еврокубкового турнира. Первая встреча между "Брестом" и "Пари Сен-Жермен" на этой стадии состоится в этот вторник, а ответный матч будет сыгран через неделю. Парижане, находящиеся в безумной форме на протяжении двух последних месяцев, станут очень серьезным препятствием для "пиратов". Будет ли это противостояние очень легкой прогулкой для команды Луиса Энрике?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени во вторник, 11-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу "Брест" - "ПСЖ"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Лига чемпионов Брест Пари Сен-Жермен Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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