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Ювентус - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Ювентус - ПСВ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Ювентус - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре "ПСВ" Лиги чемпионов неожиданно дома обыграл "Ливерпуль", а месяцами ранее в Париже отобрал очки у "ПСЖ". Сможет ли нидерландский коллектив доставить проблемы еще одному гранду европейского футбола?

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 11-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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