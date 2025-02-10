Ювентус - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В прошлом туре "ПСВ" Лиги чемпионов неожиданно дома обыграл "Ливерпуль", а месяцами ранее в Париже отобрал очки у "ПСЖ". Сможет ли нидерландский коллектив доставить проблемы еще одному гранду европейского футбола?

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 11-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.