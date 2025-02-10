Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Ювентус - ПСВ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом туре "ПСВ" Лиги чемпионов неожиданно дома обыграл "Ливерпуль", а месяцами ранее в Париже отобрал очки у "ПСЖ". Сможет ли нидерландский коллектив доставить проблемы еще одному гранду европейского футбола?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 11-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Эсбьерг 2:0. По голу в каждом из таймов
- Динамо - Эсбъерг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Известный украинский голкипер начал тренерскую карьеру в клубе Первой лиги
- Динамо U-19 - Аталанта U-19: Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Юношеской Лиги УЕФА
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи