Энрике: Лига чемпионов - важное соревнование для нас

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике высказался на пресс-конференции о сопернике команды в Лиге чемпионов - ФК "Брест".

"Каждый матч, который мы играли против "Бреста" дома и на выезде, был сложным. Они хорошо защищаются и нападают. Однако Лига чемпионов - важное соревнование для нас. Мы должны побеждать, другого варианта нет. На этом мы сосредоточены", - сказал специалист.