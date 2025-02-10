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Энрике: Лига чемпионов - важное соревнование для нас

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Специалист высказался накануне матча против Бреста

Энрике: Лига чемпионов - важное соревнование для нас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике высказался на пресс-конференции о сопернике команды в Лиге чемпионов - ФК "Брест".

"Каждый матч, который мы играли против "Бреста" дома и на выезде, был сложным. Они хорошо защищаются и нападают. Однако Лига чемпионов - важное соревнование для нас. Мы должны побеждать, другого варианта нет. На этом мы сосредоточены", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Брест" - "ПСЖ" состоится 11 февраля в 19:45 по Киеву.

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Луис Энрике Брест
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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