Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энрике: Лига чемпионов - важное соревнование для нас
Специалист высказался накануне матча против Бреста
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "ПСЖ" Луис Энрике высказался на пресс-конференции о сопернике команды в Лиге чемпионов - ФК "Брест".
"Каждый матч, который мы играли против "Бреста" дома и на выезде, был сложным. Они хорошо защищаются и нападают. Однако Лига чемпионов - важное соревнование для нас. Мы должны побеждать, другого варианта нет. На этом мы сосредоточены", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Брест" - "ПСЖ" состоится 11 февраля в 19:45 по Киеву.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Эсбъерг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Шахтер взял того, за кем следил Реал. Главные трансферы зимы 2025 в топ-лигах Европы и УПЛ
- Известный украинский голкипер начал тренерскую карьеру в клубе Первой лиги
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000