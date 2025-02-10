"Невозможно их контролировать". Гвардиола высказался о четырех игроках из Реала

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об игроках "Реала" накануне матча ЛЧ.

"Невозможно контролировать Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе, Родриго и Джуда Беллингема в течение 90 или 180 минут. Все четверо исключительные, мы это знаем. Мы должны уменьшить их участие. У них есть мастерство, они хорошо комбинируют независимо от соперника. Но мы будем стараться навязать свою игру, быть умными, чтобы получить хороший результат", - сказал специалист.