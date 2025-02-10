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"Невозможно их контролировать". Гвардиола высказался о четырех игроках из Реала

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Специалист выступил на пресс-конференции

"Невозможно их контролировать". Гвардиола высказался о четырех игроках из Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об игроках "Реала" накануне матча ЛЧ.

"Невозможно контролировать Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе, Родриго и Джуда Беллингема в течение 90 или 180 минут. Все четверо исключительные, мы это знаем. Мы должны уменьшить их участие. У них есть мастерство, они хорошо комбинируют независимо от соперника. Но мы будем стараться навязать свою игру, быть умными, чтобы получить хороший результат", - сказал специалист.

Добавим, "Манчестер Сити" сыграет против "Реал Мадрида" 11 февраля. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Родриго Реал (Мадрид) Манчестер Сити Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Гвардиола Джуд Беллингем
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
10.02.2025 в 20:58
Гвардиола, ты мразь конченная. Ты заранее уже сливаешь среалу. Мразь, подонок, скотина, ублюдок, будь ты проклят тварь хитрожопая. И хохланд твой пи@арас.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
10.02.2025 в 20:58
Гвардиола, ты мразь конченная. Ты заранее уже сливаешь среалу. Мразь, подонок, скотина, ублюдок, будь ты проклят тварь хитрожопая. И хохланд твой пи@арас.
Ответить
0
0

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