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"Невозможно их контролировать". Гвардиола высказался о четырех игроках из Реала
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об игроках "Реала" накануне матча ЛЧ.
"Невозможно контролировать Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе, Родриго и Джуда Беллингема в течение 90 или 180 минут. Все четверо исключительные, мы это знаем. Мы должны уменьшить их участие. У них есть мастерство, они хорошо комбинируют независимо от соперника. Но мы будем стараться навязать свою игру, быть умными, чтобы получить хороший результат", - сказал специалист.
Добавим, "Манчестер Сити" сыграет против "Реал Мадрида" 11 февраля. Начало - в 22:00 по Киеву.
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