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Анчелотти - о матче с Манчестер Сити: Это уже похоже на Класико
Тренер Реала высказался о поединке ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти, тренер "Реала", высказался о поединке против "Манчестер Сити" в рамках Лиги чемпионов.
"Это уже похоже на Класико, потому что мы играем друг против друга в этом соревновании уже много лет. Это будет интересный и равный матч, очень трудно предсказать, что произойдет. Это две команды очень высокого уровня, и нам придется показать лучшую версию себя", - сказал специалист.
"Реал Мадрид" сыграет против "Манчестер Сити" 11 февраля. Начало - в 22:00 по Киеву.
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