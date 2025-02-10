Анчелотти - о матче с Манчестер Сити: Это уже похоже на Класико

Карло Анчелотти, тренер "Реала", высказался о поединке против "Манчестер Сити" в рамках Лиги чемпионов.

"Это уже похоже на Класико, потому что мы играем друг против друга в этом соревновании уже много лет. Это будет интересный и равный матч, очень трудно предсказать, что произойдет. Это две команды очень высокого уровня, и нам придется показать лучшую версию себя", - сказал специалист.