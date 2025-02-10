  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Анчелотти - о матче с Манчестер Сити: Это уже похоже на Класико
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти - о матче с Манчестер Сити: Это уже похоже на Класико

Лига Чемпионов

Тренер Реала высказался о поединке ЛЧ

Анчелотти - о матче с Манчестер Сити: Это уже похоже на Класико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти, тренер "Реала", высказался о поединке против "Манчестер Сити" в рамках Лиги чемпионов.

"Это уже похоже на Класико, потому что мы играем друг против друга в этом соревновании уже много лет. Это будет интересный и равный матч, очень трудно предсказать, что произойдет. Это две команды очень высокого уровня, и нам придется показать лучшую версию себя", - сказал специалист.

"Реал Мадрид" сыграет против "Манчестер Сити" 11 февраля. Начало - в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеЛунин и Саудовская Аравия. Известна позиция президента Реала по украинцу
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Ювентус - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
"Невозможно их контролировать". Гвардиола высказался о четырех игроках из Реала
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости