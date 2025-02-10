  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Это клуб топового уровня". Тренер ПСВ высказался накануне матча против Ювентуса в ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это клуб топового уровня". Тренер ПСВ высказался накануне матча против Ювентуса в ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Бош поделился своими мыслями

"Это клуб топового уровня". Тренер ПСВ высказался накануне матча против Ювентуса в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСВ" Петер Бош дал комментарий накануне матча Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"Вы получаете энергию через хорошие результаты, хорошие матчи и смелость. Не бояться. Я уважаю ребят, которые решаются делать ошибки, а не убегают от чего-то.

Для меня "Ювентус" - это клуб топового уровня. Сейчас они не борются за титул в Серии А, поэтому они немного борются за стабильность, так же как и мы. Но мы должны уважать такую команду, как они", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Ювентус" - "ПСВ" состоится 11 февраля. Старт - в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеЮвентус - ПСВ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Тренер Боруссии Д поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Спортинга
yellow-arrow
Брест - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025
yellow-arrow
Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025
Ювентус (Турин) ПСВ (Эйндховен) Петер Бош
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости