"Это клуб топового уровня". Тренер ПСВ высказался накануне матча против Ювентуса в ЛЧ

Главный тренер "ПСВ" Петер Бош дал комментарий накануне матча Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"Вы получаете энергию через хорошие результаты, хорошие матчи и смелость. Не бояться. Я уважаю ребят, которые решаются делать ошибки, а не убегают от чего-то.

Для меня "Ювентус" - это клуб топового уровня. Сейчас они не борются за титул в Серии А, поэтому они немного борются за стабильность, так же как и мы. Но мы должны уважать такую команду, как они", - сказал специалист.