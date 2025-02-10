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"Это клуб топового уровня". Тренер ПСВ высказался накануне матча против Ювентуса в ЛЧ
Бош поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСВ" Петер Бош дал комментарий накануне матча Лиги чемпионов против "Ювентуса".
"Вы получаете энергию через хорошие результаты, хорошие матчи и смелость. Не бояться. Я уважаю ребят, которые решаются делать ошибки, а не убегают от чего-то.
Для меня "Ювентус" - это клуб топового уровня. Сейчас они не борются за титул в Серии А, поэтому они немного борются за стабильность, так же как и мы. Но мы должны уважать такую команду, как они", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Ювентус" - "ПСВ" состоится 11 февраля. Старт - в 22:00 по Киеву.
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