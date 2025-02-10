Тренер Боруссии Д поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Спортинга

Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач ответил на вопросы журналистов накануне матча ЛЧ против "Спортинга".

"Мы можем ожидать острой атмосферы и сильных соперников. Я убежден, что мы добьемся успеха, если сыграем как одна команда.

Развитие Виктора Дьокереша фантастическое, но он не будет играть сам. "Спортинг" - команда №1 в Португалии, поэтому мы должны быть готовы", - сказал Нико.