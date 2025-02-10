  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Боруссии Д поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Спортинга
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Боруссии Д поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Спортинга

Лига Чемпионов

Спортинг - команда №1 в Португалии (с)

Тренер Боруссии Д поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Спортинга

Фото: vfl-wolfsburg.de

Новина українською

Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач ответил на вопросы журналистов накануне матча ЛЧ против "Спортинга".

"Мы можем ожидать острой атмосферы и сильных соперников. Я убежден, что мы добьемся успеха, если сыграем как одна команда.

Развитие Виктора Дьокереша фантастическое, но он не будет играть сам. "Спортинг" - команда №1 в Португалии, поэтому мы должны быть готовы", - сказал Нико.

11 февраля состоится матч "Спортинг" - "Боруссия Д". Начало - в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеСпортинг - Боруссия Д. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Брест - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025
yellow-arrow
"Это клуб топового уровня". Тренер ПСВ высказался накануне матча против Ювентуса в ЛЧ
yellow-arrow
Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025
Боруссия (Дортмунд) Спортинг (Лиссабон) Нико Ковач
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости