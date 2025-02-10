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Тренер Боруссии Д поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Спортинга
Спортинг - команда №1 в Португалии (с)
Фото: vfl-wolfsburg.de
Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач ответил на вопросы журналистов накануне матча ЛЧ против "Спортинга".
"Мы можем ожидать острой атмосферы и сильных соперников. Я убежден, что мы добьемся успеха, если сыграем как одна команда.
Развитие Виктора Дьокереша фантастическое, но он не будет играть сам. "Спортинг" - команда №1 в Португалии, поэтому мы должны быть готовы", - сказал Нико.
11 февраля состоится матч "Спортинг" - "Боруссия Д". Начало - в 22:00 по Киеву.
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