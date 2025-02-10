Наставник Спортинга: Боруссия Д все еще очень сильна, несмотря на смену тренера

Руй Боржеш, наставник "Спортинга", высказался о соперниках команды в ЛЧ - "Боруссии Д".

"Это великолепная команда, независимо от того, выиграет она или проиграет. У них изменился тренер и, я уверен, система. Там все еще много игроков с прошлого сезона, и они дошли до финала Лиги чемпионов.

У них есть новые идеи, за которые можно ухватиться. С точки зрения атаки, они все еще очень сильные, элитные игроки", - сказал специалист.