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Наставник Спортинга: Боруссия Д все еще очень сильна, несмотря на смену тренера

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Боржеш поделился мыслями о соперниках Спортинга в ЛЧ

Наставник Спортинга: Боруссия Д все еще очень сильна, несмотря на смену тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руй Боржеш, наставник "Спортинга", высказался о соперниках команды в ЛЧ - "Боруссии Д".

"Это великолепная команда, независимо от того, выиграет она или проиграет. У них изменился тренер и, я уверен, система. Там все еще много игроков с прошлого сезона, и они дошли до финала Лиги чемпионов.

У них есть новые идеи, за которые можно ухватиться. С точки зрения атаки, они все еще очень сильные, элитные игроки", - сказал специалист.

Добавим, что завтра, 11 февраля, в 22:00 по Киеву стартует матч "Спортинг" - "Боруссия Д".

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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