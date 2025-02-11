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Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 – Аталанта U-19: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.02.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" проведет поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2024/25, соперником в котором выступит итальянская "Аталанта".
Игра пройдет в Турции на базе спортивного комплекса Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi.
Подопечные Игоря Костюка в квалификационных раундах по Пути чемпионов обыграли "Марибор" (1:1, 3:1) и "2 Коррику" (5:0, 4:1).
"Аталанта" U-19 в основном раунде заняла 7-е место, набрав 12 очков.
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Начало - в 12:00 по Киеву. Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на Dynamo Kyiv TV и YouTube-канале "Динамо".
Юношеская лига УЕФА, 1/16 финала
11.02.2025
Динамо U-19 12:00 Аталанта U-19
Видеотрансляция - Dynamo Kyiv TV, Youtube-канал "Динамо"
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