Спортинг - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Спортинг" сыграет на своем поле против "Боруссии" Дортмунд в рамках первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов.

"Львы" финишировали на 23-м месте в общем этапе турнира, набрав 11 зачетных пунктов. "Шмели" с 15 очками заняли 10-ю строчку.

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Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 1/16 финала

11.02.2025

Лиссабон, "Эштадиу Жозе Алваладе"

"Спортинг" 22:00 "Боруссия" Дортмунд

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4