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Спортинг - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Спортинг - Боруссия Д. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Спортинг" сыграет на своем поле против "Боруссии" Дортмунд в рамках первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов.
"Львы" финишировали на 23-м месте в общем этапе турнира, набрав 11 зачетных пунктов. "Шмели" с 15 очками заняли 10-ю строчку.
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Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 1/16 финала
11.02.2025
Лиссабон, "Эштадиу Жозе Алваладе"
"Спортинг" 22:00 "Боруссия" Дортмунд
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
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