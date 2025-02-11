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Спортинг - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Спортинг - Боруссия Д. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Спортинг - Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Спортинг" сыграет на своем поле против "Боруссии" Дортмунд в рамках первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов.

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"Львы" финишировали на 23-м месте в общем этапе турнира, набрав 11 зачетных пунктов. "Шмели" с 15 очками заняли 10-ю строчку.

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Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 1/16 финала
11.02.2025
Лиссабон, "Эштадиу Жозе Алваладе"
"Спортинг" 22:00 "Боруссия" Дортмунд
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4

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Трансляция матча Спортинг - Боруссия Дортмунд
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Боруссия (Дортмунд) Спортинг (Лиссабон) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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