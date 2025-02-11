Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Основной этап Лиги чемпионов "Ювентус" и "ПСВ" завершили с разницей в два очка в пользу последних. На этой стадии команды даже провели очный поединок в Турине - тогда победа со счетом 3:1 осталась за хозяевами. Смогут ли "бьянконери" вновь дома оставить не у дел подопечных Петра Боша?

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Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.





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Лига Чемпионов. 1/16 финала.

11 февраля. Турин. "Ювентус Стэдиум".

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Видеотрансляция: Megogo 2