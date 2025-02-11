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Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Основной этап Лиги чемпионов "Ювентус" и "ПСВ" завершили с разницей в два очка в пользу последних. На этой стадии команды даже провели очный поединок в Турине - тогда победа со счетом 3:1 осталась за хозяевами. Смогут ли "бьянконери" вновь дома оставить не у дел подопечных Петра Боша?

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Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.

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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Чемпионов. 1/16 финала.

11 февраля. Турин. "Ювентус Стэдиум".

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Видеотрансляция: Megogo 2

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Трансляція матчу Ювентус - ПСВ
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