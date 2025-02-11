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Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
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"Манчестер Сити" и "Реал“ регулярно встречаются в Лиге чемпионов. В этом сезоне судьба снова их свела. Уже на этапе 1/16 финала кому-то из двух грандов мирового футбола придется покинуть турнир. Первая игра противостояния состоится в Манчестере.
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Лига чемпионов. 1/16 финала
11.02.2025. Этихад Стэдиум (Манчестер)
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Манчестер Сити - Реал. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
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