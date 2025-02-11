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Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" и "Реал“ регулярно встречаются в Лиге чемпионов. В этом сезоне судьба снова их свела. Уже на этапе 1/16 финала кому-то из двух грандов мирового футбола придется покинуть турнир. Первая игра противостояния состоится в Манчестере.

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Лига чемпионов. 1/16 финала

11.02.2025. Этихад Стэдиум (Манчестер)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Манчестер Сити - Реал. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Реал
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