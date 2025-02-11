Юношеская Лига УЕФА. Динамо U-19 – Аталанта U-19 3:3 (6:7 пен). Украинцы уступают в сумасшедшей серии пенальти

В матче 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА "Динамо" U-19 в городе Манавгат принимало "Аталанту" U-19. Противостояние проходило на стадионе "Спортивного центра Арслана Зеки Демирчи".



"Динамо" в 1/16 финала прошло двух соперников. Сначала в двухматчевом противостоянии киевляни переиграли "Марибор" (1:1, 3:1), а затем обыграли "Корику" (5:0, 4:1). Параллельно с основной командой юношеская "Аталанта" выступала в основном раунде Лиги Чемпионов. Четыре победы в шести матчах позволили набрать 12 очков и занять 7 место.

Обращаем внимание на появлении в стартовом составе киевлян Пономаренко и Саленко, которые в этом году уже успели дебютировать за основную команду в Лиге Европы.

К сожалению, игра началась неудачно для нашей команды. Удар Бонаноми парировал Суркис, но первым на добивании оказался Бонсиньори – 0:1. Однако украинцы не опустили руки и достаточно быстро смогли сравнять счет. После подачи Редушко с углового срезал мяч в собственные ворота Камара – 1:1. Повезло, но результат на табло. Почти сразу после этого Бонаноми мог снова вывести вперед итальянцев, но в створ ворот с выгодной позиции не попал. А вот наши ребята своей возможностью воспользовались и перевернули все с ног на голову. Осипенко подал, а Пономаренко ударом головой не оставил шансов голкиперу – 2:1. Браво, ребята!

После пропущенных мячей "бергамаски" начали нервничать и играть грубо. В конце первого тайма должен был забивать Саленко, но Роман попал в штангу. А на 45-й минуте Дмитрий Кремчанин выиграл борьбу у защитников и из пределов штрафной пробил в дальний угол – 3:1. Невероятное развитие событий! Что может быть лучше гола в раздевалку... Нельзя сказать, что у киевлян было больше моментов, но они сыграли эффективнее в ключевых эпизодах.

Сразу после перерыва итальянцы активизировались. От больших проблем нашу команду спас Суркис, когда парировал удар Дамьяно. Подопечным Костюка было непросто, но они держались. К сожалению, на 63-й минуте украинцы пропустили. После грубой ошибки Суркиса в пустые ворота забил Фиогбе – 3:2. После этого продолжили атаковать футболисты "Аталанты" и им удалось сравнять счет. После ошибки Сизонюка из пределов штрафной расстрелял ворота Фионгбе - 3:3. Замены тренерского штаба итальянцев сработали. Очень сложный второй тайм для нашей команды.

На 74-й минуте Редушко снова должен был выводить киевлян вперед, но не смог переиграть голкипера. А на 90+3 минуте Андрейко из пределов штрафной пробил прямо в голкипера. Основное время безумного матча завершилось вничью - 3:3. Всё решалось в серии пенальти.

Серия пенальти тоже была очень эмоциональной. К сожалению, в серии пенальти украинцы уступили. В составе нашей команды не забили Кремчанин, Пейкришвили и Третяк. Очень обидно...

Юношеская Лига УЕФА. 1/16 финала

"Динамо" U-19 - "Аталанта" U-19 3:3 (6:7)

Голы: Камара (23, автогол), Пономаренко (28), Кремчанин (45) - Бонсиньори (23), Фиогбе (63, 70)

"Динамо" U-19: Суркис - Коробов (Люсин, 80), Сизонюк (Билый, 90+2), Захарченко, Губенко, Саленко, Пейкришвили, Осипенко (Третяк, 80), Кремчанин, Редушко (Андрейко, 75), Пономаренко

"Аталанта" U-19: Дзанки – Гоббо, Таварнти, Гецци (Симонетти, 46), Бонсиньори (Изоа, 65), Гариани (Фиогбе, 55), Бонаноми (Арижони, 85), Стеффанони, Иделе, Камара, Бальдо (Даньяно, 46)