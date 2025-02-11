Гарри Кейн анализирует свою игру в интервью для UEFA

Накануне матча плей-офф Лиги чемпионов против "Селтика" Кейн рассказал в интервью для UEFA о ключевых аспектах своей игры.

"Я вижу себя как №9, очевидно, как бомбардира, прежде всего. Но мне нравится участвовать в игре гораздо больше, чем, возможно, другие девятки. Мне нравится опускаться глубоко и связывать игру. Мне нравится иметь возможность удерживать мяч, когда команда находится под давлением.

Нападающий будет оцениваться по голам и тому, сколько он забьет, но я думаю, что важно, если ты не забиваешь голы, чтобы ты все равно влиял на команду, и это то, что я стараюсь делать как с мячом, так и без него.

Большинство работы, которую мы делаем в высоком прессинге, начинается с нас, начинается с меня как девятки", - говорит Кейн.