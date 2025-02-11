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Гарри Кейн анализирует свою игру в интервью для UEFA
Нападающий рассказал, почему любит опускаться глубже
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне матча плей-офф Лиги чемпионов против "Селтика" Кейн рассказал в интервью для UEFA о ключевых аспектах своей игры.
"Я вижу себя как №9, очевидно, как бомбардира, прежде всего. Но мне нравится участвовать в игре гораздо больше, чем, возможно, другие девятки. Мне нравится опускаться глубоко и связывать игру. Мне нравится иметь возможность удерживать мяч, когда команда находится под давлением.
Нападающий будет оцениваться по голам и тому, сколько он забьет, но я думаю, что важно, если ты не забиваешь голы, чтобы ты все равно влиял на команду, и это то, что я стараюсь делать как с мячом, так и без него.
Большинство работы, которую мы делаем в высоком прессинге, начинается с нас, начинается с меня как девятки", - говорит Кейн.
Кейн объясняет свою склонность опускаться глубоко.
"Когда я был игроком молодежной команды, я много играл в полузащите. Я играл как опорник, как восьмерка, как десятка. Это помогло мне знать моих товарищей по команде вокруг меня.
А потом, когда я повзрослел, я начал больше играть на позиции форварда, потому что я был хорош в том, чтобы забивать голы", - пояснил Кейн.
Добавим, что в этом сезоне Гарри Кейн забил 28 голов и отдал 10 ассистов в 28 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
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