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Джанлуиджи Буффон вспоминает финал ЛЧ-2017 и говорит, что пошло не так
Была драка?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный вратарь "Ювентуса" дал интервью после презентации своей книги, где вспомнил финал Лиги чемпионов 2017 года и развеял слухи о драке в раздевалке.
"Драка в раздевалке после финала? Это лишь слухи. Что-то, чтобы дать болельщикам объяснение, ведь после такого поражения все разочарованы и не могут принять тот факт, что мы проиграли так позорно. Это точно не в нашем характере – уступать в таких матчах.
Правда в том, что мы потратили слишком много сил, чтобы играть на равных с "Реалом" в первом тайме, и из-за этого во втором просто сломались. Это единственное объяснение, которое я вижу, ведь я был на поле и чувствовал все на собственном опыте.
Бывают ли споры на повышенных тонах в раздевалке? Иногда бывает. Когда люди знакомы много лет, могут быть споры, но это лишь обмен мнениями и ничего больше", - говорит Буффон.
Напомним, что Джанлуиджи Буффон сыграл 685 матчей за "Ювентус", в которых пропустил 539 мячей и 322 матча отстоял "всухую".
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