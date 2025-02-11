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Вингер Реала - перед игрой с Ман Сити: Нам нужно иметь тот же настрой, что и в прошлом сезоне

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Комментарий Родриго

Вингер Реала - перед игрой с Ман Сити: Нам нужно иметь тот же настрой, что и в прошлом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс поделился ожиданиями от выездного матча против "Манчестер Сити" в 1/16 финала Лиги чемпионов.

"Играть против "Сити" так же сложно, как и всегда, но я думаю, что нам нужно иметь тот же настрой, что и в прошлом сезоне. Это будет иметь ключевое значение для достижения хорошего результата здесь.

Почти каждая команда, которая приезжает к "Манчестер Сити", немного страдает. Тренер сказал нам, что важно, чтобы те, кто играет впереди, защищались. Если это увидят те, кто играют в защите, то вся команда будет заражена. Это будет ключевым моментом до конца сезона.

Раньше я забивал голы "Ман Сити" и был очень счастлив. Теперь, я думаю, могу сыграть решающую роль, потому что нахожусь в очень хорошей форме. Это будет особенный матч, потому что нам предстоит встретиться с одной из лучших команд мира.

Анчелотти? Он всегда мне помогает. С ним приятно работать, он всегда старается помочь мне стать лучше. Я работаю каждый день, чтобы стать лучшей версией себя", - сказал бразилец на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне "Реал" прошел "Ман Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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