Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брест - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Брест - ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Так сложилось, что две французские команды сыграют друг против друга уже в стыковых матчах Лиги чемпионов. А все это благодаря новому формату самого престижного еврокубкового турнира. В феврале будет целых три встречи между этими командами, две из которых состоятся именно в Лиге чемпионов. Парижане находятся в невероятной форме в последнее время и станут серьезным препятствием для "пиратов". Будет ли это противостояние очень легкой прогулкой для команды Луиса Энрике?
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига чемпионов. Стыковые матчи
11 февраля. 19:45. Генгам. "Стад де Рудуру"
"Брест" — "ПСЖ"
Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Популярное сейчас
- "Пихал Милевскому и Алиеву". Дмитрулин рассказал о взаимоотношениях со скандальным дуэтом
- Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Украинский день в Турции, победа Динамо на сборе, новый мяч ЛЧ. Главные новости за 10 февраля
- Манчестер Сити - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи