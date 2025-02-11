Брест - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Так сложилось, что две французские команды сыграют друг против друга уже в стыковых матчах Лиги чемпионов. А все это благодаря новому формату самого престижного еврокубкового турнира. В феврале будет целых три встречи между этими командами, две из которых состоятся именно в Лиге чемпионов. Парижане находятся в невероятной форме в последнее время и станут серьезным препятствием для "пиратов". Будет ли это противостояние очень легкой прогулкой для команды Луиса Энрике?

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Лига чемпионов. Стыковые матчи

11 февраля. 19:45. Генгам. "Стад де Рудуру"

"Брест" — "ПСЖ"

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2