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Брест - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Брест - ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Брест - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Так сложилось, что две французские команды сыграют друг против друга уже в стыковых матчах Лиги чемпионов. А все это благодаря новому формату самого престижного еврокубкового турнира. В феврале будет целых три встречи между этими командами, две из которых состоятся именно в Лиге чемпионов. Парижане находятся в невероятной форме в последнее время и станут серьезным препятствием для "пиратов". Будет ли это противостояние очень легкой прогулкой для команды Луиса Энрике?

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Лига чемпионов. Стыковые матчи
11 февраля. 19:45. Генгам. "Стад де Рудуру"
"Брест" — "ПСЖ"
Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу "Брест" - "ПСЖ"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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