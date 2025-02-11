Звездный футболист Реала опозорился на тренировке перед матчем с Манчестер Сити

Звездный футболист мадридского "Реала" опозорился во время тренировки накануне выездного матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Голкипер "сливочных "Тибо Куртуа нагло "унизил" Джуда Беллингема на тренировке, пробросив ему мяч между ног во время игры в рондо. 21-летний англичанин не мог поверить в то, что бельгийский кипер обладает такой техникой.

Cheeky! Jude Bellingham is left red-faced after being nutmegged by Thibaut Courtois ????????#UCL #MCIvRMA pic.twitter.com/ZcIoymMhaA — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 11, 2025

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Напомним, что первый поединок двухматчевого противостояния между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится уже сегодня, во вторник 11-го февраля. Начало игры в 22:00.