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Звездный футболист Реала опозорился на тренировке перед матчем с Манчестер Сити

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Эпизод попал на видео

Звездный футболист Реала опозорился на тренировке перед матчем с Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный футболист мадридского "Реала" опозорился во время тренировки накануне выездного матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Голкипер "сливочных "Тибо Куртуа нагло "унизил" Джуда Беллингема на тренировке, пробросив ему мяч между ног во время игры в рондо. 21-летний англичанин не мог поверить в то, что бельгийский кипер обладает такой техникой.

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Напомним, что первый поединок двухматчевого противостояния между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится уже сегодня, во вторник 11-го февраля. Начало игры в 22:00.

Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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