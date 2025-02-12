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Брюгге - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Информация о том, где вы можете просмотреть игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" будет пытаться выйти в следующий раунд ЛЧ. Играть они будут против "Аталанты", которая уже почти претендует на прямую путевку в 1/8 финала.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 12 февраля.
Лига чемпионов. 1/16 финала
12.02.2025. Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия)
Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)
Брюгге - Аталанта
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Если вы не можете посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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