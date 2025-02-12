  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Брюгге - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брюгге - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Информация о том, где вы можете просмотреть игру

Брюгге - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

"Брюгге" будет пытаться выйти в следующий раунд ЛЧ. Играть они будут против "Аталанты", которая уже почти претендует на прямую путевку в 1/8 финала.

Favbet
3.70
3.40
2.11
Узнать больше

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 12 февраля.

Лига чемпионов. 1/16 финала
12.02.2025. Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия)
Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)

Брюгге - Аталанта

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция: Брюгге - Аталанта
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Монако - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Брюгге - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Беллингем - о матче против Сити: Мы показали лучший футбол в сезоне, а затем умудрились отстать в счете
Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Брюгге Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости