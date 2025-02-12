Брюгге - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Брюгге" будет пытаться выйти в следующий раунд ЛЧ. Играть они будут против "Аталанты", которая уже почти претендует на прямую путевку в 1/8 финала.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 12 февраля.

Лига чемпионов. 1/16 финала

12.02.2025. Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия)

Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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