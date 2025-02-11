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Селтик - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Селтик - Бавария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Селтик - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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На стадии стыковых матчей Лиги чемпионов за место в 1/8 финала этого турнира шотландский "Селтик" попытается побороться с мюнхенской "Баварией". Немецкому гранду, который закончил этап лиги с 15 очками на 12-м месте в общей турнирной таблице, не хватало совсем немного, чтобы напрямую попасть в плей-офф. А коллектив из Глазго, набрав на 3 очка меньше своего соперника, занял 21-е место, опередив "Манчестер Сити", но это не гарантировало им более легкого оппонента.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу "Селтік" - "Баварія"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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