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Селтик - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Селтик - Бавария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На стадии стыковых матчей Лиги чемпионов за место в 1/8 финала этого турнира шотландский "Селтик" попытается побороться с мюнхенской "Баварией". Немецкому гранду, который закончил этап лиги с 15 очками на 12-м месте в общей турнирной таблице, не хватало совсем немного, чтобы напрямую попасть в плей-офф. А коллектив из Глазго, набрав на 3 очка меньше своего соперника, занял 21-е место, опередив "Манчестер Сити", но это не гарантировало им более легкого оппонента.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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