Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Монако - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На стадии основного этапа "Монако" с "Бенфикой" подарили болельщикам зрелищный и результативный футбол. Сильнее тогда оказалась команда Анатолия Трубина, но монегаски точно жаждут реванша.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го февраля. Онлайн видеотрансляцию встречи вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
Популярное сейчас
- "Постоянно кричал". Экс-защитник Динамо назвал самого эмоционального тренера киевлян
- "Пихал Милевскому и Алиеву". Дмитрулин рассказал о взаимоотношениях со скандальным дуэтом
- Тренер ФК Пробий: Когда увидел результат жеребьевки ¼ финала КУ, то пришло ощущение, что мы недоработали
- Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.02.2025
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены