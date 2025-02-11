Монако - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

На стадии основного этапа "Монако" с "Бенфикой" подарили болельщикам зрелищный и результативный футбол. Сильнее тогда оказалась команда Анатолия Трубина, но монегаски точно жаждут реванша.

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Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 12-го февраля. Онлайн видеотрансляцию встречи вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Монако - Бенфіка Смотреть трансляцию