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Гецко: Сити сегодня победит, но по сумме двух матчей дальше пройдет Реал

Лига Чемпионов
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Игра, достойная финала

Гецко: Сити сегодня победит, но по сумме двух матчей дальше пройдет Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт Иван Гецко оценил шансы соперников в сегодняшних поединках 1/16 финала Лиги чемпионов.

"Конечно, в центре внимания будет противостояние: "Манчестер Сити" – "Реал". Согласен с теми болельщиками, что именно эти команды должны были бы выяснять отношения в финале самого престижного европейского футбольного турнира, но имеем то, что имеем.

К сожалению, в последнее время оба клуба преследуют травмы ведущих исполнителей, что негативно сказывается на игре и результатах. Особенно "горожан", которые уже не производят впечатление непобедимой команды. У "Реала" – проблемы в защите, однако я не сомневаюсь, что сегодня тренеры грандов постараются перестроениями нивелировать кадровые потери.

Что касается результата, то хозяева благодаря поддержке 12-го игрока вырвут победу – 2:1, но по итогам двух поединков в следующий раунд пробьется "Реал", который отмечается умением успешно проводить ключевые матчи.

В остальных сегодняшних противостояниях я отдаю предпочтение "ПСЖ" над "Брестом", "Боруссии" – над "Спортингом" и "Ювентусу" – над ПСВ. Однако все решится лишь после повторных поединков, где расклады могут быть другие", - сказал Гецко.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Реал" начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Иван Гецко Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.02.2025 в 19:51
5-1 у Манчестері і 0-4 у Мадриді і по пенальті, як 1985 проти Борусії Менхенгладбах))))
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.02.2025 в 19:51
5-1 у Манчестері і 0-4 у Мадриді і по пенальті, як 1985 проти Борусії Менхенгладбах))))
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