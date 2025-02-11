Фейенорд - Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В одном из матчей 1/16 финала Лиги чемпионов встретятся "Фейенорд" и "Милан". Нидерландцы заняли 19-е место в Этапе лиги, а итальянцы финишировали тринадцатыми.

Первая игра состоится в Роттердаме. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Феєнорд - Мілан Смотреть трансляцию

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