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Фейенорд - Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Игра 1/16 финала

Фейенорд - Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В одном из матчей 1/16 финала Лиги чемпионов встретятся "Фейенорд" и "Милан". Нидерландцы заняли 19-е место в Этапе лиги, а итальянцы финишировали тринадцатыми.

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Первая игра состоится в Роттердаме. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Лига чемпионов Фейеноорд (Роттердам) Милан Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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