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Кому-то это не понравится. Болельщики Манчестер Сити показали баннер, который вывесят на гимне Лиги Чемпионов
Жарко будет до начала матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Манчестер Сити" показали баннер, который вывесят на гимне Лиги Чемпионов.
Группа болельщиков WeAre1894 сообщила, что принесёт баннер с изображением полузащитника "горожан" Родри и текстом
"Перестаньте лить горькие слёзы". – написано на баннере.
We’re announcing tonight’s display early so fans can get in to hold it up. Lights out/ laser show from 7.50. PA off for 90 secs then we drop this beauty down at 7.55 over 115/116 pls keep it place until after CL anthem so the whole world sees it. Big Steve had the idea! pic.twitter.com/HUc6nQO7mH— 1894 (@WeAre1894) February 11, 2025
Болельщики сбросят баннер во время гимна Лиги Чемпионов
Мы сбросим эту красоту в 19:55 на 115/116. Пожалуйста, оставьте ее на месте до окончания гимна Лиги Чемпионов, чтобы весь мир ее увидел". – сообщили болельщики.
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Напомним, "Манчестер Сити" встретится с "Реалом" в стыковых матчах 11 февраля. Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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