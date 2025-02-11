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Кому-то это не понравится. Болельщики Манчестер Сити показали баннер, который вывесят на гимне Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Жарко будет до начала матча

Кому-то это не понравится. Болельщики Манчестер Сити показали баннер, который вывесят на гимне Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики "Манчестер Сити" показали баннер, который вывесят на гимне Лиги Чемпионов.

Группа болельщиков WeAre1894 сообщила, что принесёт баннер с изображением полузащитника "горожан" Родри и текстом

"Перестаньте лить горькие слёзы". – написано на баннере.

Болельщики сбросят баннер во время гимна Лиги Чемпионов

Мы сбросим эту красоту в 19:55 на 115/116. Пожалуйста, оставьте ее на месте до окончания гимна Лиги Чемпионов, чтобы весь мир ее увидел". – сообщили болельщики.

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Напомним, "Манчестер Сити" встретится с "Реалом" в стыковых матчах 11 февраля. Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
WeAre1894
Опубликовал: Владислав Прийменко
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