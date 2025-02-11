Кому-то это не понравится. Болельщики Манчестер Сити показали баннер, который вывесят на гимне Лиги Чемпионов

Болельщики "Манчестер Сити" показали баннер, который вывесят на гимне Лиги Чемпионов.

Группа болельщиков WeAre1894 сообщила, что принесёт баннер с изображением полузащитника "горожан" Родри и текстом

"Перестаньте лить горькие слёзы". – написано на баннере.

We’re announcing tonight’s display early so fans can get in to hold it up. Lights out/ laser show from 7.50. PA off for 90 secs then we drop this beauty down at 7.55 over 115/116 pls keep it place until after CL anthem so the whole world sees it. Big Steve had the idea! pic.twitter.com/HUc6nQO7mH — 1894 (@WeAre1894) February 11, 2025

Болельщики сбросят баннер во время гимна Лиги Чемпионов

Мы сбросим эту красоту в 19:55 на 115/116. Пожалуйста, оставьте ее на месте до окончания гимна Лиги Чемпионов, чтобы весь мир ее увидел". – сообщили болельщики.

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Напомним, "Манчестер Сити" встретится с "Реалом" в стыковых матчах 11 февраля. Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени.