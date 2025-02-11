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ЛЧ. Брест - ПСЖ 0:3. Дембеле снова в огне, а парижане вновь побеждают
Столичный клуб во французском противостоянии сделал огромный шаг в направлении 1/8 финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Стыковые матчи
Стадион: "Стад де Рудуру" (Генгам)
Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
"Брест" — "ПСЖ" 0:3
Голы: Автор (мин) — Витинья (21, пен.), Дембеле (45, 66)
*На 50-й минуте гол Дезире Дуэ был отменен после просмотра ВАР из-за положения вне игры
"Брест": Бизот — Хайдара, Кулибали, Шардонне, Лала — Маньетти (Фернандеш, 64), Ле-Мелу (Лаж, 83), Камара (Салах, 83) — Сима (Бальде, 64), Ажорк, Февр (Думбия, 72)
"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Маркиньос, Пачо, Хакими — Невеш, Витинья, Руис — Барколя (Ли Кан Ин, 75), Дембеле (Рамуш, 83), Дуэ (Кварацхелия, 67)
Предупреждения: Шардонне (74) — Барколя (70)
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