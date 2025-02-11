Юношеская Лига УЕФА. Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19 5:1. Взрослые физически снесли детей...

К сожалению, из-за правил показа матчей от УЕФА, трансляция этой встречи была недоступна. Впрочем, нам удалось приоткрыть завесу еврокубкового поединка "Шахтера U-19" на "Дитмар-Хопп-Штадион".

Фотокорреспондент: Михаил Лозовой, UA-Футбол

В отличие от старших "горняков", юниоры донецкого клуба продолжили борьбу в плей-офф главного еврокубка. Впрочем, стартовать в стадии на вылет у команды U-19 под руководством Алексей Белика получилось, мягко говоря, ужасно.

Что вылилось в пропущенный мяч уже на первых минутах. Суматоха в штрафной зоне гостей и турок Дагдевирен расписывается в воротах Баглая. После этого юным "горнякам" уже стало максимально сложно контролировать эмоции. Хорватский арбитр встречи Коларич не успевал доставать из нагрудного кармана "горчичники" и "награждать" футболистов Белика. Апофеозом этого стала вторая желтая Милокоста под занавес первого тайма - пенальти и 2:0 от немецкого хавбека "бело-синих" Оноса.

В свою очередь, "Хоффенхайм" вообще не суетился и действовал планомерно и методично. Хозяева были на шаг впереди украинцев в каждом игровом компоненте и банально переиждажлы свои визави физикой. Как бы это тавтологично не звучало, но дончане выглядели на фоне своих оппонентов как дети.

При этом, не сказать, что у лидера украинского первенства вообще не было моментов. "Горняки" пытались в контроль мяча и комбинировать на скорости. Впрочем, эмоции, недостаток опыта и быстрый пропущенный мяч сделали свое дело. Частенько можно было услышать как юные "горняки" конфликтовали и указывали друг другу на технические ошибки. Итоговые 2:10 (!) по желтым, не в пользу "Шахтера U-19", только подтверждают этот тезис.

С другой стороны, игроки "Хоффенхайма" в этом контексте наоборот - поддерживали своих партнеров даже после технического брака.

Во второй половине противостояния общий сценарий и темп игры особо не изменился. В целом же, именно немцы были ближе к своему третьему забитому мячу, чем "оранжево-черные". Так и произошло. Еще один пенальти, который успешно реализовал австрийский полузащитник Михелер.

Справедливости ради, "горняки" не бросали играть до самого конца и провести свой гол престижа все-таки сумели - с игры отличился Сметана. Однако, "радоваться" пришлось недолго. Счет до разгромного со стороны "Хоффенхайма" довел вышедший на замену немец Валинг.

Вы подумали, что это все?! Не там было... "Вишенкой на торте" всего поединка стало еще одно пенальти в свои ворота и еще два (!) удаления... Дубль оформил тот же Валинг, а с поля досрочно ушли Башмарин и Цуканов. Команда Алексея Белика тотально провалила этот матч в психологическом аспекте - ментальная катастрофа и разгром по всем фронтам. 5:1, комментарии здесь излишни...

Юниоры "Шахтера" прошли долгий и сложный путь в обновленном формате группового этапа Юношеской Лиги УЕФА, однако дальше идут именно немцы. И абсолютно заслуженно. Команда Тобиаса Нуббемайера просто-напросто выше классом своих украинских сверстников. Бесславное окончание еврокубковой кампании для команды Белика.

1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА сезона 2024/25

Вторник, 11-е февраля

Германия, Хоффенхайм. "Дитмар-Хопп-Штадион"

"Хоффенхайм U-19" - "Шахтер U-19" 5:1

Голы: Дагдевирен 5, Онос 44 (пенальти), Михелер 55 (пенальти), Валинг 82, 90+4 (пенальти) - Сметана 74

"Хоффенхайм U-19": Ладе, Гирманн, Эрляйн, Спрангер, Беренс, Онос (Чижек 64), Дагдевирен, Михелер (Сиютин 72), Поллер (Валинг 64), Фас (Дугду 90), Таири (Жежель 72).

Главный тренер: Тобиас Нуббемайер.

"Шахтер U-19": Баглай, Данковский, Башмарин, Милокост, Дрозд, Давыденко (Сметана 62), Галонский (Калюжный 46), Цуканов, Бундаш (Ющенко 62), Тютюнов (Середа 83), Ломага (Петрук 46).

Главный тренер: Алексей Белик.

Предупреждения: Михелер 59, Эрляйн 71 - Башмарин 17, Милокост 25, 41, Дрозд 41, Баглай 55, Ющенко 68, Сметана 70, Цуканов 86, Башмарин 87, Цуканов 90+4

Удаления: Милокост 41, Башмарин 87, Цуканов 90+4.

Арбитр: Патрик Коларич (Хорватия).