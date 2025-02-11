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Отрежу их в случае вылета своей команды из ЛЧ – бывший нападающий Манчестер Сити дал странное обещание
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Манчестер Сити" дал странное обещание на случай вылета своей команды из Лиги Чемпионов.
Серхио Агуэро верит в победу своего бывшего клуба. Но в противном случае пообещал лишить себя важной части тела.
"Реал Мадрид" не может победить "Сити", если они победят "Сити", я отрежу себе яички", - сказал Агуэро.
В последних пяти встречах между "Манчестер Сити" и "Реалом" было 3 ничьих, одна победа "горожан" и одна победа "королевского клуба".
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Первый поединок между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится 11 февраля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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