Отрежу их в случае вылета своей команды из ЛЧ – бывший нападающий Манчестер Сити дал странное обещание

Бывший нападающий "Манчестер Сити" дал странное обещание на случай вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

Серхио Агуэро верит в победу своего бывшего клуба. Но в противном случае пообещал лишить себя важной части тела.

"Реал Мадрид" не может победить "Сити", если они победят "Сити", я отрежу себе яички", - сказал Агуэро.

В последних пяти встречах между "Манчестер Сити" и "Реалом" было 3 ничьих, одна победа "горожан" и одна победа "королевского клуба".

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Первый поединок между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится 11 февраля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.