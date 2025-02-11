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ЛЧ. Ювентус - ПСВ 2:1. В Эйндховене придется понервничать
"Бьянконери" еле дома удерживают победный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. 1/16 финала.
11 февраля. Турин. "Альянц Стэдиум".
Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
"Ювентус" – "ПСВ" 2:1
Голы: Маккенни 34, Мбангула 82 - Перишич 56
"Ювентус": Ди Грегорио – Веа, Гатти, Вейга, Келли – Д. Луис, Локателли (Тюрам 68) – Гонсалес (Консейсау 58), Маккенни (Копмейнерс 68), Йылдыз (Мбангула 46) – Коло Муани (Влахович 77)
"ПСВ": Бенитес – Ледесма, Фламинго, Обиспо, М. Жуниор – Верман, Схаутен, Сайбари (Тил 71)– Перишич, де Йонг, Ланг (Бакайоко 71)
Предупреждения: де Йонг 73
На правах хозяев "Ювентус" сразу перехватил инициативу, но и сказать, что в глухую оборону засел "ПСВ" - тоже нельзя. В первой половине тайма два полумомента в составе команд имели Гонсалес и Сайбари.
Довольно активно в атаке у "Юве" действовал Маккенни. Старания американца были вознаграждены голом на 32-й минуте. Гатти прорвался справа по флангу, совершил неудачный прострел, но сам же подобрал мяч, и выкатил на Вестона, который мощно распечатал сетку ворот гостей.
После перерыва чуть не увеличил преимущество только вышедший на замену Мбангула. Схаутен обрезался в центре поля, Веа совершил рывок на все том же правом фланге, идеально вырезал на бельгийца, но его удар почти с ленточки вынес Фламинго.
Казалось, что вот-вот и "Ювентус" увеличит отрыв, но ни с того ни с сего забил "ПСВ". Ланг пробил из-за пределов штрафной, от головы Локателли мяч отскочил к Перишичу, 36-летний хорват ювелирно его обработал, оставил не у дел Келли и точно пробил в ближний угол.
Уход с поля Маккенни и Гонсалеса сильно ослабил атакующий потенциал "бьянконери". Да и "ПСВ" явно приободрился после забитого гола и выровнял игру.
Впрочем, последнее слово все равно осталось за "Юве". Консейсау убежал от Мауро Жуниора, прострелил, Бенитес неудачно отбил мяч перед собой, и тут же ошибкой голкипера воспользовался Мбангула. Первый гол для Самюэля в Лиге чемпионов.
До конца поединка "ПСВ" удалось понагнетать у ворот хозяев, но до реально опасных ударов дело не дошло.
Таким образом, в Эйдховен "Ювентус" едет с перевесом в один гол, но учитывая происходящее на поле в Турине, однозначным фаворитом на дальнейший проход в 1/8 финала коллектив Тьяго Мотты считать никак нельзя.
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