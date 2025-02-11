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Лига чемпионов. Сити открыл счет в битве с Реалом. ВИДЕО
Холанд сделал свое дело
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 11 февраля, состоятся 4 из 8 матчей 1/16 финала Лиги чемпионов, и в одном из которых "Манчестер Сити" принимает "Реал".
При довольно равном начале "Сити" открыл счет на 19-й минуте. Прошла неплохая атака с забросом Грилиша в штрафную, затем скидка от Гвардиола и удар Холанда.
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Судья долго слушал ВАР на предмет офсайда, но в итоге, гол засчитал. 1:0!
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Манчестер Сити" - "Реал".
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