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Лига чемпионов. Сити открыл счет в битве с Реалом. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Холанд сделал свое дело

Лига чемпионов. Сити открыл счет в битве с Реалом. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 февраля, состоятся 4 из 8 матчей 1/16 финала Лиги чемпионов, и в одном из которых "Манчестер Сити" принимает "Реал".

При довольно равном начале "Сити" открыл счет на 19-й минуте. Прошла неплохая атака с забросом Грилиша в штрафную, затем скидка от Гвардиола и удар Холанда.

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Судья долго слушал ВАР на предмет офсайда, но в итоге, гол засчитал. 1:0!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Манчестер Сити" - "Реал".

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