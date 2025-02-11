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ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:3. Ожидания от матча оправдались на все 100%

Лига Чемпионов
Обновлено

Мадрид в своем стиле

ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:3. Ожидания от матча оправдались на все 100%

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 1/16 финала

11.02.2025. Этихад Стэдиум (Манчестер)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Манчестер Сити" - "Реал" 2:3

"Манчестер Сити": Эдерсон - Гвардиол, Аке (Ковачич 61), Диаш, Аканджи (Льюис 46) - де Брюйне (Гюндоган 84), Стоунс, Силва - Грилиш (Фоден 30), Савиньо (Мармуш 84) - Холанд

"Реал": Куртуа - Менди, Асенсио, Чуамени, Вальверде - Беллингем, Камавинга, Себальйос (Модрич 81) - Винисиус, Мбаппе (Гарсия 90+2), Родриго (Диас 85)

Голы: Холанд 19, 80 (пен) - Мбаппе 60, Диас 86, Беллингем 90+2

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Помпезная вывеска на этапе 1/16 финала Лиги чемпионов вызвала у всех болельщиков восторг. Кто-то скажет, что такой матч ранний (игры такого рода ожидаются уже ближе к завершению турнира). Кто-то скажет, что без него эта стадия была бы не такой интересной. Словом, жеребьевка захотела супер-битву.

"Самый теплый" прием "Манчестер Сити" устроил для Винисиуса Жуниора. Сперва пресс-служба англичан подколола полузащитника, опубликовав его фото по-приезду на "Этихад" у стены с изображением Родри, который целует свой Золотой мяч. На этом не завершилось. Уже во время матча болельщики "Сити" развернули огромный баннер с тем же Родри и Золотым мячом, подписав это все: «Не плачь так ревностно». Интересно, будет ли ответ уже во время игры в Мадриде.

Активнее начал "Реал". Первый опасный удар возник усилиями Мбаппе. Его выстрел нейтрализовал Эдерсон. Через минуту один из защитников чуть не с линии ворот выбил мяч после удара Менди.

Несмотря на это счет открыли хозяева. На 19-й минуте Холанд в штрафной воспользовался скидкой Гвардиола и точно пробил в правый угол ворот. Это еще больше заставляло "Реал" атаковать. Момент имел Винисиус. Его выстрел завершился перекладиной.

Потом "Сити" забрал инициативу к себе. За последние минут 15 мы увидели 2 очень опасных момента в его исполнении: удар Фодена с сейвом голкипера, и направление мяча в перекладину от Аканджи. Под конец тайма свою пушку решил использовать Вальверде (чуть выше).

Во втором тайме это действо только набрало обороты. Команды играли в быстрый, зрелищный футбол на радость болельщикам. Атака на атаку завершались опасностью у обоих ворот. Уже на 46-й минуте Холанд вколотил в перекладину. Даже не вспомнишь, когда в последний раз видел, чтобы столько раз за матч попадали в это место.

"Реал" тоже не спал. Изрядно пробивали на старте тайма Беллингем (мимо стойки) и Мбаппе (сейв). И вот следующая возможность француза принесла желаемое. Килиану откровенно повезло с забитым мячом, ведь его удар получился откровенно неуклюжим.

Мадридцы продолжали создавать. Шанс забить имел Вальверде, но кожаный прошелся возле левой штанги. Некоторые уже видели его в воротах. Через мгновения Эдерсон засек удар Беллингема. Защитники откровенно прозевали игроков соперника.

На 77-й минуте "Манчестер Сити" поймал суперовый шанс забыть все моменты "Реала", которые были до этого. Пенальти. Холанд переиграл Куртуа и вывел свою команду вперед. 49 голов в 48-ми матчах Лиги чемпионов. Что тут скажешь?

Но с Мадридом нужно играть до последней секунды. По классическому сценарию "сливочные" наплевали на все, что произошло и совершили в конце поединка камбэк. 86-я и 90+2 минуты, на которых отличились Диас и Беллингем дарят победу. Сработала замена, ведь Браим забил всего за 2 минуты, как вышел на поле.

Лучшим игроком матча УЕФА признала Винисиуса. Возможно, решили подколоть "Сити"? (вспоминаем их выходки перед игрой). Главный итог - в первом матче победителями вышли испанцы. Посмотрим, придумает ли что-то Гвардиола, чтобы отыграться через неделю.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Комментарии
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Justice (Львів)
12.02.2025 в 00:31
Відвозили мадридці Сіті сьогодні по повній, але те що в арабів більше грошей ніж в Переса залишає інтригу на матч відповідь ...
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Комментарии 36
Justice (Львів)
12.02.2025 в 00:31
Відвозили мадридці Сіті сьогодні по повній, але те що в арабів більше грошей ніж в Переса залишає інтригу на матч відповідь ...
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Bаrcelinius
12.02.2025 в 00:13
Случайно выиграли у полудохлого сити лысого му@ака и радости полные штаны. А у Барселоны регулярно отсасывают.
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2025 в 00:16
Отсасуєш ти регулярно в пєдофіла шарлатанського. А Суперкубок буде єдиний трофей пути ще на декілька років.
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Romantíco777 (Alicante)
12.02.2025 в 00:37
шмарлотського тузіка щось і не видно)Мабуть, в будку вже забіг)
 
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Justice (Львів)
12.02.2025 в 00:26
Ти бачив як Сіті раділи після голів і вдалих дій у захисті...ніби вони у фіналі вигравали...це дуже здивувало..
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Bаrcelinius
12.02.2025 в 00:29
Да уж, обмельчалось сити, обмельчалось, выглядят, как оборванные коты, которые радуются любой косточке.
 
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Justice (Львів)
12.02.2025 в 00:32
Заради правди, сьогодні не випадково...
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Bаrcelinius
12.02.2025 в 00:33
да это я мадри@асов подъё@ую
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2025 в 00:10
Весь захист Реалу окрім Менді вилетів через травми, але королівський характер - це в крові!!! HALLA MADRID!!!
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Bаrcelinius
12.02.2025 в 00:17
Да пепка ещё до матча гундосил: "Сдаёмсиии", мы мол л0хи, а вот среал это дааа...Вот за щеку и взяли. Старая крыса довольна. Оторвались на явных лузерах.
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2025 в 00:19
Пєтух, мені подобається твоя алкодепресія. Скільки вже глоду сьогодні собі в беззубий писок закинув?
 
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Spokoyno (Київ)
12.02.2025 в 00:10
Самі плюси... Нарешті Ґоланд забив у "великому матчі" та ще і два, а МС зможе зосередитися на боротьбі за четвірку АПЛ При цьому Ліверпулю дістанеться трошки втомлений суперник, хоч він свій матч проведе сьогодні.
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2025 в 00:11
Альцгеймер , в тебе вже давно плюси в аналізах
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0
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Andrumas (Düsseldorf)
12.02.2025 в 00:09
В футбол сегодня играл только Реал, зачем на поле вышел Ман Сити я не понял.. Дичайшее количество обрезок, глупых потерь мяча, разрыв в линиях, в атаке крайне слабо. Дикий фарт, что только 2:3, 1:4 был бы логичнее из того, что происходило на поле. Наверное даже Осасуна интереснее соперник. Предпосылок, что у Реала будут какие-то проблемы в ответном матче, я не увидел
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Перевзутий
12.02.2025 в 00:07
Норм. Даже Белингем забил. Пепу надо отдохнуть, перезагрузиться.
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1
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Romantíco777 (Alicante)
12.02.2025 в 00:07
Ну шо с хлебалом, #ерти барселоновские???))))
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2
3
ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2025 в 00:08
Барсодрочери пішли пєрдолити один одного, дебіли алєневидні
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Romantíco777 (Alicante)
12.02.2025 в 00:09
Хай готують для себе ножиці та за прикладом агуеро)))
 
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4
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Bаrcelinius
12.02.2025 в 00:09
Да нам, как-то пох. Это вам ещё е@аться с сити в ответке, потеть, пердеть и всё такое... А мы спокойно готовимся к Райо.
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aleks68
12.02.2025 в 00:11
пох... бывает больно.пойди подмойся петух
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2025 в 00:13
Пєтух, готовся до чергової зустрічі із ПСЖ
 
0
4
ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2025 в 00:04
Реал Мадрид вкотре показав свій чемпіонський характер і підтвердив звання найтитулованішого та найсильнішого клубу Світу . А барсонуті підари хай йдуть накуй слідом за своїм Лисим Шарлатаном
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3
7
avatar
Bаrcelinius
12.02.2025 в 00:02
Шо, пепка, взял за щеку большой королевский? Чмо лысое. Гнида блъ..
Ответить
2
8
Перевзутий
12.02.2025 в 00:08
Ответить
0
3
avatar
Bаrcelinius
12.02.2025 в 00:20
Так ты почитай, шо этот клоун до матча пиз@ел. Вот и допиз@елся.
 
0
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.02.2025 в 00:09
згинь!!!! #ацапня нечиста!
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2
4
aleks68
12.02.2025 в 00:09
пердак горит пархатый?верёвку выслать?
Ответить
1
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.02.2025 в 00:00
интересно, серёга агуэро после ответной игры соловьём запоёт?
Ответить
0
2
avatar
Bаrcelinius
12.02.2025 в 00:00
Л0хи л0ховские блъ.
Ответить
1
6
ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2025 в 00:02
Накуй пішов ,підар
Ответить
5
2
aleks68
12.02.2025 в 00:10
глотай и не тявкай гниль
Ответить
1
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.02.2025 в 23:58
Спокойно. На классе.
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4
2
Omega1978 (Kyiv)
11.02.2025 в 23:58
sticker
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5
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.02.2025 в 23:57
снова классный матч! пеп, твои поросята вообще еле ноги тягают
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0
1
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Fatodeton (Київ-Барселона)
11.02.2025 в 23:56
Мда, МанСити это какой-то треш
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0
1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.02.2025 в 23:56
Класний футбол від обох команд ! Вітання вершковим !
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4
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