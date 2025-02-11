ЛЧ. Манчестер Сити - Реал 2:3. Ожидания от матча оправдались на все 100%

Лига чемпионов. 1/16 финала

11.02.2025. Этихад Стэдиум (Манчестер)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Манчестер Сити" - "Реал" 2:3

"Манчестер Сити": Эдерсон - Гвардиол, Аке (Ковачич 61), Диаш, Аканджи (Льюис 46) - де Брюйне (Гюндоган 84), Стоунс, Силва - Грилиш (Фоден 30), Савиньо (Мармуш 84) - Холанд

"Реал": Куртуа - Менди, Асенсио, Чуамени, Вальверде - Беллингем, Камавинга, Себальйос (Модрич 81) - Винисиус, Мбаппе (Гарсия 90+2), Родриго (Диас 85)

Голы: Холанд 19, 80 (пен) - Мбаппе 60, Диас 86, Беллингем 90+2

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Помпезная вывеска на этапе 1/16 финала Лиги чемпионов вызвала у всех болельщиков восторг. Кто-то скажет, что такой матч ранний (игры такого рода ожидаются уже ближе к завершению турнира). Кто-то скажет, что без него эта стадия была бы не такой интересной. Словом, жеребьевка захотела супер-битву.

"Самый теплый" прием "Манчестер Сити" устроил для Винисиуса Жуниора. Сперва пресс-служба англичан подколола полузащитника, опубликовав его фото по-приезду на "Этихад" у стены с изображением Родри, который целует свой Золотой мяч. На этом не завершилось. Уже во время матча болельщики "Сити" развернули огромный баннер с тем же Родри и Золотым мячом, подписав это все: «Не плачь так ревностно». Интересно, будет ли ответ уже во время игры в Мадриде.

Активнее начал "Реал". Первый опасный удар возник усилиями Мбаппе. Его выстрел нейтрализовал Эдерсон. Через минуту один из защитников чуть не с линии ворот выбил мяч после удара Менди.

Несмотря на это счет открыли хозяева. На 19-й минуте Холанд в штрафной воспользовался скидкой Гвардиола и точно пробил в правый угол ворот. Это еще больше заставляло "Реал" атаковать. Момент имел Винисиус. Его выстрел завершился перекладиной.

Потом "Сити" забрал инициативу к себе. За последние минут 15 мы увидели 2 очень опасных момента в его исполнении: удар Фодена с сейвом голкипера, и направление мяча в перекладину от Аканджи. Под конец тайма свою пушку решил использовать Вальверде (чуть выше).

Во втором тайме это действо только набрало обороты. Команды играли в быстрый, зрелищный футбол на радость болельщикам. Атака на атаку завершались опасностью у обоих ворот. Уже на 46-й минуте Холанд вколотил в перекладину. Даже не вспомнишь, когда в последний раз видел, чтобы столько раз за матч попадали в это место.

"Реал" тоже не спал. Изрядно пробивали на старте тайма Беллингем (мимо стойки) и Мбаппе (сейв). И вот следующая возможность француза принесла желаемое. Килиану откровенно повезло с забитым мячом, ведь его удар получился откровенно неуклюжим.

Мадридцы продолжали создавать. Шанс забить имел Вальверде, но кожаный прошелся возле левой штанги. Некоторые уже видели его в воротах. Через мгновения Эдерсон засек удар Беллингема. Защитники откровенно прозевали игроков соперника.

На 77-й минуте "Манчестер Сити" поймал суперовый шанс забыть все моменты "Реала", которые были до этого. Пенальти. Холанд переиграл Куртуа и вывел свою команду вперед. 49 голов в 48-ми матчах Лиги чемпионов. Что тут скажешь?

Но с Мадридом нужно играть до последней секунды. По классическому сценарию "сливочные" наплевали на все, что произошло и совершили в конце поединка камбэк. 86-я и 90+2 минуты, на которых отличились Диас и Беллингем дарят победу. Сработала замена, ведь Браим забил всего за 2 минуты, как вышел на поле.

Лучшим игроком матча УЕФА признала Винисиуса. Возможно, решили подколоть "Сити"? (вспоминаем их выходки перед игрой). Главный итог - в первом матче победителями вышли испанцы. Посмотрим, придумает ли что-то Гвардиола, чтобы отыграться через неделю.