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Нападающий Манчестер Сити догнал по результативности Шевченка и Ибрагимовича
За меньшее количество матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" догнал по результативности Шевченка и Ибрагимовича.
Эрлинг Холанд забил гол в ворота мадридского "Реала" на 20-й минуте. Этот забитый мяч стал для норвежца 48-м забитым в Лиге Чемпионов в 48-ми матчах.
Андрею Шевченко для такого количества понадобилось 100 матчей, Златан Ибрагимович забил 48 мячей за 124 матча.
Также Холанд превзошёл Кака и Дэвида Бекхема по количеству голевых действий в Лиге Чемпионов. У норвежца их уже 53, в то время как у бразильца и англичанина по 52.
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Сейчас в матче "Манчестер Сити" с "Реалом" играют вничью 1:1. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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