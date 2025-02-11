  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нападающий Манчестер Сити догнал по результативности Шевченка и Ибрагимовича
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Манчестер Сити догнал по результативности Шевченка и Ибрагимовича

Лига Чемпионов

За меньшее количество матчей

Нападающий Манчестер Сити догнал по результативности Шевченка и Ибрагимовича

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" догнал по результативности Шевченка и Ибрагимовича.

Эрлинг Холанд забил гол в ворота мадридского "Реала" на 20-й минуте. Этот забитый мяч стал для норвежца 48-м забитым в Лиге Чемпионов в 48-ми матчах.

Андрею Шевченко для такого количества понадобилось 100 матчей, Златан Ибрагимович забил 48 мячей за 124 матча.

Также Холанд превзошёл Кака и Дэвида Бекхема по количеству голевых действий в Лиге Чемпионов. У норвежца их уже 53, в то время как у бразильца и англичанина по 52.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас в матче "Манчестер Сити" с "Реалом" играют вничью 1:1. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

По теме
yellow-arrow
Реалисты будут возмущаться. Сити с пенальти вышел в матче с Реалом
yellow-arrow
Фаворит сразу был известен. Брест – ПСЖ 0:3. Видеообзор матча
yellow-arrow
Криво или феноменально? Мбаппе сравнял счет в матче с Манчестер Сити
Андрей Шевченко Златан Ибрагимович Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости