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Криво или феноменально? Мбаппе сравнял счет в матче с Манчестер Сити
1:1 в матче Сити - Реал
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11 февраля, состоялись 4 из 8 матчей 1/16 финала Лиги чемпионов, в одном из которых "Манчестер Сити" принимает "Реал".
При довольно равном начале "Сити" открыл счет на 19-й минуте. Прошла неплохая атака с забросом Грилиша в штрафную, затем скидка от Гвардиола и удар Холанда. Судья долго слушал ВАР на предмет офсайда, но в итоге, гол засчитал.
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Ну а после перерыва Мбаппе сравнял счет – после хорошей атаки вторым темпом француз откликнулся на высокий заброс и в падении, коленом, какими-то непонятными полуножницами все-таки закинул мяч в сетку! 1:1 на 60-й минуте!
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Манчестер Сити" - "Реал".
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