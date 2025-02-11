Реалисты будут возмущаться. Сити с пенальти вышел вперед в матче с Реалом. ВИДЕО

Сегодня, 11 февраля, состоятся 4 из 8 матчей 1/16 финала Лиги чемпионов, и в одном из которых "Манчестер Сити" принимает "Реал".

При довольно равном начале "Сити" открыл счет на 19-й минуте. Прошла неплохая атака с забросом Грилиша в штрафную, затем скидка от Гвардиола и удар Холанда. Судья долго слушал ВАР на предмет офсайда, но в итоге, гол засчитал.

Ну а после перерыва Мбаппе сравнял счет – после хорошей атаки вторым темпом француз откликнулся на высокий заброс и в падении, коленом, какими-то непонятными полуножницами все-таки закинул мяч в сетку! 1:1 на 60-й минуте!

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На 79-й минуте судья за фол на Фодене дал пенальти в пользу "Сити" (ждем критики от "Реала"), а Холанд с точки оформил дубль. 2:1, "Сити" близок к победе!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Манчестер Сити" - "Реал".